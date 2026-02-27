'Uma Obra de Arte'

Chef Lucas Pyetro e chocolatier Abner Ivan transformam chocolate em esculturas artísticas e sabores exclusivos para 2026

O Pátio Gourmet lançou as novidades da Páscoa 2026 em evento nesta quinta-feira (26), com o tema “Páscoa: Uma Obra de Arte”. As criações combinam referências das artes plásticas com técnicas de confeitaria e chocolate.

As peças foram desenvolvidas pelo chef Lucas Pyetro, em parceria com o chef pâtissier e chocolatier Abner Ivan, campeão do World Chocolate Masters – etapa América Latina 2025 e representante do Brasil na final mundial de 2026. O conceito foi apresentado em evento exclusivo para convidados.

“Todos os anos a gente procura trazer inovações e entregar ao público algo que ele ainda não viu. Nesta Páscoa, seguimos tendências e construímos uma experiência para a pessoa se sentir dentro de um museu ou de uma fábrica de chocolate”, afirma Lucas Pyetro, responsável pelo cardápio especial da casa.

Uma galeria de sabores e cores

Foto: Divulgação

O cardápio foi estruturado como uma galeria de arte, com itens que remetem a um ateliê.

“As vitrines entram no tema e cada detalhe deve brilhar, com pintura, acabamento artístico e peças pintadas à mão com manteiga de cacau. No fim, o mais importante é o sabor, pois a gente quer que cada criação surpreenda na degustação, com opções para diferentes perfis, inclusive versões sem glúten e com baixo teor de gordura”, explica o chef.

Além do conceito artístico, a temporada traz exclusividades como o Chocolate Rubi, feito com amêndoas rosadas da Costa do Marfim, e chocolate com amêndoas de cacau caramelizado belga.

Todas as peças utilizam chocolate belga, sem glúten e sem gordura hidrogenada, combinando estética e sabor sem comprometer a qualidade.

“A programação reforça o diálogo entre cozinha e artes visuais, conectando repertório estético e prazer da degustação à mesa”, destaca Fabiana Cavalcante, gerente de Marketing do Pátio Gourmet.

Esculturas e obras inspiradas em clássicos

Foto: Divulgação

O chocolatier Abner Ivan assina esculturas inspiradas em obras icônicas, como Monalisa (Leonardo da Vinci), Noite Estrelada e Girassol (Van Gogh), além de ovos marmorizados com detalhes dourados pintados à mão e um quadro com a marca do Pátio.

A proposta é transformar os corredores do Pátio Gourmet em uma pequena exposição artística, aproximando o público do universo das artes sem perder o caráter lúdico da Páscoa.

Linha completa de chocolate e experiências lúdicas

Foto: Divulgação

A coleção inclui ovos e criações temáticas com chocolate belga, nos sabores:

Chocolate belga com amêndoas e maracujá

Chocolate belga com amêndoas e especiarias

Avelã caramelizada

Castanha-do-Amazônia caramelizada com açaí

“Sabor infância” com Chocoboll e Nesquik

Também há miniesculturas como Portal do Louvre, Bicho-Preguiça, Coelho e Minidragão, além de itens lúdicos para crianças:

Toca do Coelho : mini ovos

: mini ovos Kit de Colorir : ovos com tinta para pintura

: ovos com tinta para pintura Mini ovos com surpresa

Vista-se comigo: montar a roupa do coelho

O menu inclui ainda colombas nos sabores chocolate, doce de leite, especiarias e frutas, além de pães de fermentação natural, expandindo a galeria de sabores da padaria e confeitaria do Pátio Gourmet.

Disponibilidade

Foto: Divulgação

As criações da Páscoa 2026 já estão disponíveis nas lojas do Pátio Gourmet em Manaus:

Avenida Djalma Batista, Chapada

Rua Via Láctea, Conjunto Morada do Sol

Rua Teresina, Adrianópolis

