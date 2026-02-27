Cultura

A exposição é gratuita e segue aberta para visitação até o dia 26 de março

A abertura da exposição “Raízes do Sagrado”, na tarde de quinta-feira (26/02), na Galeria do Largo, reuniu representantes de diversas tradições religiosas, movimentos sociais e o público interessado em refletir sobre respeito, diversidade e convivência.

A Galeria do Largo funciona de quarta-feira a domingo, das 15h às 20h. O espaço administrado pela Secretaria de Cultura foi criado visando receber exposições de diferentes artistas, da capital e interior, relacionados às artes visuais, englobando a arte clássica, urbana e contemporânea.

Logo na entrada, visitantes recebem panfletos e uma cartilha educativa de letramento racial com informações sobre intolerância religiosa e sobre a proposta da mostra, que busca ampliar o conhecimento e combater o preconceito por meio da informação.

A programação teve início com uma vivência de musicalidade da capoeira conduzida por Cristiano Corrêa, conselheiro do Conselho Estadual de Política de Promoção da Igualdade Racial do Amazonas (CEPPIR). Em seguida, autoridades e instituições parceiras realizaram falas institucionais, destacando a importância de iniciativas que promovam o diálogo e a valorização da diversidade religiosa.

Um dos momentos centrais foi a roda de conversa mediada por Ekedi Carla Canori, presidente do Instituto Eruexim. O espaço reuniu representantes de diferentes frentes religiosas em um diálogo marcado pelo respeito, escuta e troca de experiências entre crenças distintas.

A programação seguiu com a apresentação cultural do grupo Águas de Oxalá, que conduziu um cortejo até o espaço expositivo, apresentando elementos simbólicos das religiões participantes e reforçando a dimensão cultural e espiritual presente na mostra.

O evento integra a Semana de Combate à Intolerância Religiosa e tem como objetivo promover o diálogo entre diferentes crenças e fortalecer o respeito à diversidade de fé e de credo. A exposição tem como público-alvo a sociedade civil, estudantes do ensino médio e universitários, servidores públicos, órgãos estaduais e representantes de diferentes denominações religiosas.

Instituída em alusão à Lei Ordinária nº 6.051, de 24 de novembro de 2022, a ação busca ampliar a reflexão sobre a pluralidade religiosa no estado, sensibilizando a população para o enfrentamento da intolerância e a valorização da liberdade de crença.

De acordo com Letícia Alves, gerente de Igualdade Racial e Religiosa da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejusc), a exposição está em sua segunda edição e tem como objetivo promover o encontro entre diferentes tradições de fé.

“‘Raízes do Sagrado’ é uma exposição que apresenta os símbolos e elementos religiosos que fazem parte da nossa sociedade amazonense. Ela integra a implementação da Lei Estadual nº 6.051, que institui a Semana de Combate à Intolerância Religiosa, e promove o encontro entre religiões de matriz africana, espiritismo e catolicismo, além dos movimentos sociais”, destacou a gerente da Sejusc.

A gestora reforçou ainda que a iniciativa atua como ferramenta de conscientização, diante do aumento de casos de preconceito.

“Hoje, ainda existem muitas pessoas que sofrem perseguição por sua fé. A intolerância religiosa é crime e precisa ser combatida com informação e diálogo. Esse encontro é uma forma de mostrar que todos podem caminhar juntos no respeito”, avaliou.

