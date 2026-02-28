PIM

Autarquia registra maior faturamento da história do PIM, amplia empregos e consolida avanços com a Reforma Tributária

A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) completa 59 anos neste sábado (28) com resultados históricos no Polo Industrial de Manaus (PIM) e avanços institucionais. Criada pelo Decreto-Lei nº 288/1967, a autarquia mantém papel estratégico no desenvolvimento socioeconômico da Amazônia.

Recorde histórico no Polo Industrial de Manaus

Em 2025, o PIM alcançou o maior faturamento da história: R$ 227,67 bilhões. Além disso, a média mensal de empregos diretos superou 131 mil postos formais, crescimento de quase 7% em relação ao ano anterior. A atividade industrial movimenta mais de 500 mil empregos diretos e indiretos no país.

No mesmo período, o Conselho de Administração da Suframa (CAS) aprovou 177 projetos industriais. Os investimentos somam mais de R$ 3,7 bilhões e devem gerar cerca de seis mil novos postos de trabalho.

O superintendente Bosco Saraiva atribui os resultados à modernização administrativa e à segurança jurídica.

“O projeto Zona Franca de Manaus é resiliente e estratégico. Estamos trabalhando dia e noite para modernizar a Suframa, desburocratizar os processos e adaptar a ZFM para a economia do século 21, que é verde e tecnológica. O maior legado que deixamos é a força da nossa economia, que propicia a manutenção de mais de 500 fábricas e garante a subsistência de milhões de pessoas na região”, destaca.

Reforma Tributária garante competitividade

Outro ponto central das comemorações envolve os avanços nas discussões da Reforma Tributária. O trabalho conjunto da Suframa com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), governos estaduais e bancada parlamentar assegurou a manutenção do princípio da equivalência competitiva da Zona Franca de Manaus.

Assim, mesmo com a transição para novos impostos, o diferencial competitivo dos produtos fabricados em Manaus permanece garantido na Constituição.

Além disso, a autarquia avançou na atualização de Processos Produtivos Básicos (PPBs), especialmente no segmento de condicionadores de ar, que posiciona Manaus entre os maiores polos mundiais do setor.

Interiorização e desenvolvimento sustentável

Com os incentivos fiscais prorrogados até 2073, a gestão atual implementou o Plano de Interiorização e Regionalização do Desenvolvimento (PIRD). A iniciativa leva instrumentos de fomento da Suframa, da Sudam e do Banco da Amazônia para estados da Amazônia Ocidental e o Amapá.

Ao mesmo tempo, a agenda ambiental ganhou espaço internacional. Durante a preparação para a COP30, a Suframa e o Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam) lançaram a “Iniciativa ZFM+ESG”, com foco em práticas sustentáveis e economia verde.

Legado social e impacto na educação

Além dos resultados econômicos, o modelo financia políticas públicas no Amazonas. A arrecadação gerada pela Zona Franca contribui para a manutenção da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), presente nos 62 municípios do estado.

O modelo também apoia centros de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), por meio dos mecanismos da Lei de Informática da Zona Franca de Manaus.

Em 2025, a Suframa conquistou o primeiro lugar em “Governança e Gestão” entre instituições públicas federais.

“Continuaremos firmes na defesa dos nossos incentivos no Congresso, pois a defesa da ZFM é a defesa dos milhares de empregos que sustentam nossas famílias e a garantia de um futuro de desenvolvimento e dignidade para nossa gente. Após quase seis décadas, podemos avaliar os resultados virtuosos e afirmar categoricamente que a ZFM é um patrimônio de todos os brasileiros”, conclui Bosco Saraiva.

Nova marca celebra os 59 anos

Como parte das comemorações, a Suframa lançou a marca oficial dos 59 anos. O símbolo utiliza os números 5 e 9 em amarelo, com elementos gráficos que remetem à tecnologia e à evolução do modelo industrial ao longo das décadas.

(*) Com informações da assessoria