Tentativa de homicídio

Militar foi atingido por dois disparos enquanto deixava motocicleta em lava-jato.

Manaus (AM) – Um sargento da Polícia Militar do Amazonas, identificado como P. Júnior e lotado na 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foi baleado na tarde desta sexta-feira (27) no bairro Cidade de Deus, Zona Norte da capital.

Tiroteio em lava-jato

Segundo informações preliminares, o militar havia acabado de estacionar sua motocicleta em um lava-jato quando criminosos em um veículo branco se aproximaram. Minutos depois, um dos suspeitos disparou contra o sargento. Houve troca de tiros, e o policial foi atingido em ambas as mãos.

Sargento socorrido e em atendimento

O sargento foi socorrido consciente e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, onde recebeu atendimento médico imediato. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão dos suspeitos.

VEJA VÍDEO

Leia mais:

Polícia frustra fuga de detentos em delegacia no Amazonas