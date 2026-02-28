Desastre

Cada kit é composto por 16 itens estratégicos e 32 medicamentos, e tem capacidade para atender até 1,5 mil pessoas por um mês

Foi iniciado, nesta sexta-feira (27), o envio de kits emergenciais para reforçar a resposta do Governo do Brasil às fortes chuvas que atingem a Zona da Mata Mineira. Ao todo, oito kits serão entregues entre hoje e sábado (28) aos municípios mais afetados: Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa. Cada kit é composto por 16 itens estratégicos e 32 medicamentos, e tem capacidade para atender até 1,5 mil pessoas por um mês. Isso significa assistência para 12 mil pessoas no período, garantindo itens de saúde mais que suficientes para a demanda atual.

Entre os insumos, estão medicamentos como antibióticos, analgésicos, anti-hipertensivos e soluções injetáveis. O material inclui ainda itens estratégicos, como ataduras, gaze, dispositivos de infusão, seringas, luvas, esparadrapos e máscaras, garantindo suporte adequado às ações de cuidado, prevenção e tratamento.

Para reforçar a assistência, a pasta também anunciou o envio de carretas de saúde do Agora Tem Especialistas, que devem chegar à região a partir deste final de semana. As unidades móveis do programa do Governo do Brasil vão reforçar o atendimento nas fases de recuperação e reconstrução dos serviços de saúde afetados pelas fortes chuvas.

