Amazonas

Manaus (AM) – Uma mulher teve a perna direita atropelada por um ônibus da linha 136 na manhã desta sexta-feira (24), no Terminal de Integração 1, conhecido como T1. A identidade da vítima não foi divulgada.

Como aconteceu o acidente no Terminal 1

De acordo com informações da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a mulher teria se desequilibrado enquanto o coletivo estava em operação. Ainda não há confirmação oficial se ela havia acabado de desembarcar ou se tentava alcançar o veículo no momento do acidente.

O ônibus permaneceu no local para a realização da perícia técnica. A vítima recebeu os primeiros socorros ainda no terminal.

Vítima foi encaminhada para hospital

Após o atendimento inicial, a mulher foi levada para uma unidade hospitalar da capital. A suspeita é de que ela tenha sido encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, devido à proximidade com o terminal.

Nota do Sinetram sobre o acidente

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informou que a passageira se desequilibrou ao correr para alcançar um ônibus que já estava em deslocamento dentro do T1.

A entidade lamentou o ocorrido e reforçou orientações de segurança. Segundo o sindicato, os usuários devem aguardar a parada completa do veículo antes de embarcar e respeitar a sinalização e as orientações dos agentes do terminal.

O Sinetram afirmou ainda que permanece à disposição para prestar esclarecimentos sobre o caso.

