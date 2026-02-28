Polícia

Crime foi praticado em 2021, quando as vítimas tiveram aparelhos celulares subtraídos.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 57ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Alvarães (a 531 quilômetros de Manaus), cumpriu, na noite de sexta-feira (27/02), um mandado de prisão decorrente de condenação transitada em julgado contra Lucas Silva de Souza, pelo crime de roubo majorado.

De acordo com o delegado Marcelo Lopes, o condenado foi localizado nas proximidades do bairro Centro, no município de Alvarães, após levantamento preliminar realizado pela equipe de investigação.

“Após tomarmos conhecimento de que o indivíduo estaria circulando naquela área, foi montado um cerco com o apoio da Polícia Militar, o que possibilitou a captura e o imediato cumprimento do mandado judicial”, informou a autoridade policial.

O crime que resultou na condenação ocorreu em março de 2021, quando o autor, juntamente com comparsas, praticou roubo mediante grave ameaça, em concurso de pessoas e com o emprego de arma branca, subtraindo aparelhos celulares das vítimas em via pública.

Após os procedimentos legais, o condenado foi encaminhado à unidade policial e permanecerá à disposição do Poder Judiciário para o início do cumprimento da pena.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com o cumprimento das decisões judiciais e com a responsabilização dos autores de crimes, visando à preservação da ordem pública e da segurança da população.