Tragédia

Minas Gerais já registra 72 mortes por deslizamentos e enchentes desencadeados pelas fortes chuvas desta semana. As informações foram atualizadas, neste domingo (01/03) em uma entrevista coletiva à imprensa, pela Polícia Civil de Minas Gerais.

Segundo a corporação, 72 corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), sendo sete de moradores de Ubá e 65, de Juiz de Fora.

Uma pessoa segue desaparecida em Ubá, onde as buscas serão intensificadas. Em Juiz de Fora, o corpo do último desaparecido, o menino Pietro, de 9 anos, foi encontrado na noite de sábado (28), no bairro Paineiras. As buscas na cidade foram encerradas.

*Com informações da Agência Brasil

