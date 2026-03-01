Amazonastur

Com realização do Sebrae/AM e Amazonastur, seminário conecta especialistas e trade para debater IA, novos produtos e negócios sustentáveis para o setor no estado.



O turismo está mudando e o Amazonas quer liderar essa transformação com identidade, inovação e valorização do seu território. Em um cenário em que experiências autênticas e tecnologia passam a definir a escolha dos destinos, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amazonas (Sebrae/AM), em parceria com o Governo do Estado por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), promove, no dia 17 de março, o Seminário Turismo do Futuro: Experiência, Inovação e Negócios, voltado à qualificação e ao fortalecimento do trade turístico local.

O evento será realizado no auditório da Amazonastur, no bairro Tarumã, zona Oeste da capital, das 14h às 17h30, reunindo empreendedores, gestores públicos, lideranças e profissionais do setor interessados em compreender as tendências que já impactam o turismo global, como o turismo de experiência, inovações na jornada dos visitantes e o uso da inteligência artificial na criação, gestão e comercialização de produtos turísticos.

A programação traz nomes de referência nacional e internacional. A coordenadora estadual de Turismo do Sebrae Paraná, Patrícia Albanez, apresentará caminhos para estruturar produtos turísticos capazes de encantar o visitante e gerar valor aos territórios. Já Alejandro Mullor, líder global de turismo da Microsoft, abordará como a inteligência artificial e as tecnologias digitais estão redefinindo destinos e modelos de negócios em todo o mundo.

Para o gestor de projetos de turismo do Sebrae no Amazonas, Carlos Fábio de Souza, o seminário chega em um momento estratégico para o estado. “O público pode esperar um evento inspirador e prático, voltado para tendências que já estão transformando o turismo no Brasil e no mundo. Vamos discutir turismo de experiência, inovação e uso de tecnologias, além da inteligência artificial aplicada aos negócios turísticos.

Para o Amazonas, isso significa ampliar a visão sobre como valorizar nossa sociobiodiversidade, cultura e territórios, transformando esses ativos em produtos turísticos estruturados, competitivos e sustentáveis”, destaca.

Segundo ele, a iniciativa também fortalece o papel das instituições no desenvolvimento do setor. “O objetivo do Sebrae e da Amazonastur é preparar empreendedores, gestores públicos e lideranças para o futuro do turismo, estimulando a inovação, a qualificação e a visão de mercado.

Queremos fortalecer cadeias produtivas, incentivar o turismo de base comunitária e ampliar o uso da tecnologia na promoção e gestão dos destinos amazônicos”, afirma.

Ao conectar conhecimento, mercado e território, o seminário reforça o compromisso com um modelo de desenvolvimento que gera renda, valoriza a cultura local e preserva o meio ambiente.

“O futuro do turismo no Amazonas passa por experiências autênticas, inovação responsável e fortalecimento dos pequenos negócios. Ao promover esse debate, Sebrae e Amazonastur contribuem para que o turismo amazônico cresça de forma planejada, competitiva e alinhada à conservação ambiental e à valorização das comunidades locais”, conclui Carlos Fábio.

A iniciativa conta ainda com o apoio da Associação Brasileira de Agências de Viagens no Amazonas (ABAV/AM) e do Amazonas Destinations, entidades do trade turístico que fortalecem a integração institucional, além do desenvolvimento e aprimoramento do setor no estado. As inscrições são gratuitas, com vagas limitadas, e podem ser realizadas pelo link: https://forms.office.com/r/DazhnzNnsj.

