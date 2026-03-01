Manifestação

A manifestação ‘Acorda Brasil’ reuniu apoiadores e políticos aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste domingo (01/03), na Avenida Paulista, em São Paulo.

Durante o ato, os participantes fizeram críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, manifestantes defenderam anistia e pediram liberdade para Jair Bolsonaro e para os condenados pelos atos de 8 de janeiro.

O evento contou com a presença do senador Flávio Bolsonaro (PL), o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), o deputado Guilherme Derrite (Progressistas), além dos governadores Romeu Zema (Minas Gerais) e Ronaldo Caiado (Goiás). O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, também compareceu.

Já o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) não participou, pois está na Alemanha cumprindo agenda oficial. Michelle Bolsonaro também não esteve presente.

O deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde fevereiro, participou por videochamada. A transmissão foi exibida em telões montados no local.

