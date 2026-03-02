Projetos

Evento aproxima empresas e instituições de pesquisa do Amazonas a R$ 3,3 bi em recursos da Finep

A Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM) promovem, nesta quarta-feira (4), em Manaus, mais uma etapa do programa ‘Finep pelo Brasil’.

A iniciativa aproxima o ecossistema de inovação do Norte de instrumentos de financiamento, como crédito e recursos não reembolsáveis (subvenção econômica). O objetivo é ampliar e simplificar o acesso de empresas de todos os portes, cooperativas e instituições científicas e tecnológicas (ICTs) às linhas de apoio oferecidas pela Finep.

O programa faz parte de uma série com mais de 100 encontros itinerantes, que percorrerá capitais e cidades do interior em todas as regiões do país. A agenda reforça a descentralização dos recursos e fortalece o fomento à inovação da região Norte, por meio de editais, chamadas públicas e eventos regionais, com recursos voltados à competitividade nacional.

Evento em Manaus terá presença de diretor da Finep

O evento será realizado na FIEAM, na capital do Amazonas, e contará com a presença do diretor de Inovação da Finep, Elias Ramos.

“O Finep pelo Brasil é uma oportunidade para aproximar empresas e instituições de pesquisa dos instrumentos públicos de apoio à inovação em Manaus e em todo o Amazonas. Queremos dialogar, esclarecer dúvidas e construir soluções que impulsionem o desenvolvimento tecnológico, especialmente em áreas estratégicas como saúde, agro, energia e sustentabilidade, buscando o fomento da região em um portfólio mais robusto de instrumentos adequado à realidade local,” comenta o diretor.

Recursos com foco na região Norte

Os recursos oferecidos pela Finep têm taxas competitivas em relação ao mercado, voltados para projetos que diminuam a dependência tecnológica do Brasil e fortaleçam a soberania nacional. Na ocasião, serão apresentados 13 editais recém-lançados, totalizando R$ 3,3 bilhões, para financiar empresas de todo o país e modernizar o setor produtivo.

Entre os editais, destaca-se a segunda rodada do programa Mais Inovação, que destinará R$ 50 milhões em recursos não reembolsáveis exclusivamente para empresas da região Norte com faturamento anual de até R$ 90 milhões. O edital reserva ainda 30% dos recursos para micro e pequenas empresas com faturamento de até R$ 4,8 milhões.

Para estimular tecnologias 4.0 e fortalecer a indústria nacional de bens de capital, a Finep e o BNDES criaram a Difusão Tecnológica, uma linha de crédito com aporte de R$ 2 bilhões, priorizando empresas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e ampliando o acesso ao crédito para modernização industrial.

Além disso, a Finep abriu um novo ciclo de crédito descentralizado do Inovacred para todo o país, disponibilizando R$ 1 bilhão para fomentar a inovação. Desse total, R$ 300 milhões são destinados às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, reforçando o compromisso com a redução das desigualdades regionais.

Serviço

Evento: Finep Pelo Brasil – Manaus (AM)

Data: Quarta-feira, 04 de março de 2026

Horário: 16h

Local: FIEAM – Avenida Joaquim Nabuco, 1919, Centro

Inscrições: Formulário de inscrição

