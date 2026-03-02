Campeonato paulista

Equipe enfrenta o Novorizontino na próxima quarta-feira, como mandante

O Palmeiras mandará o primeiro jogo da final do Paulista deste ano na Arena Crefisa Barueri. A equipe enfrenta o Novorizontino na próxima quarta-feira, como mandante. O duelo da volta terá mando do time do interior, que teve melhor campanha ao longo do torneio.

O Palmeiras queria mandar jogo no Allianz Parque, mas o novo gramado ainda não está totalmente pronto. O UOL apurou que o clube entendeu que seria arriscado levar o duelo para lá neste momento, uma vez que não haveria tempo de testar a nova instalação.

A venda de ingressos também foi um fato. O Palmeiras vem de um recorde na Arena Crefisa Barueri. O jogo da semifinal contra o São Paulo, neste domingo (1), contou com a presença de 29.717 torcedores e uma renda de R$ 1.030.515,50. Este foi o maior público da equipe no estádio.

O cenário provavelmente seria diferente se o Palmeiras fosse o mandante do segundo jogo. Nesta combinação, a tendência maior seria o duelo ocorrer no Allianz Parque, que ainda não foi utilizado nesta temporada.

A oficialização dos locais, datas e horários dos dois jogos será feita nesta segunda-feira (2), pela FPF.

(*) Com informações de agências