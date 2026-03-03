Provas

Consulta individual encontra-se disponível no site do organizador do certame.

Os candidatos do concurso público da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas (Sema-AM) já podem consultar os locais de prova. A verificação individual deve ser feita no site do Cebraspe:

👉 https://www.cebraspe.org.br/concursos/sema_am_25

A banca divulgou a informação na quinta-feira (27/02). No mesmo endereço eletrônico, também está disponível o quantitativo de candidatos por vaga, permitindo acompanhar a concorrência por cargo.

Consulta ao local de prova é obrigatória

O candidato deve acessar o sistema com antecedência e preencher os dados solicitados. A prova só poderá ser realizada no endereço indicado na consulta individual.

Segundo o secretário da Sema, Eduardo Taveira, é fundamental que os inscritos verifiquem o local e cheguem dentro do horário previsto.

Quando serão as provas?

As provas objetivas do concurso da Sema-AM serão aplicadas no dia 8 de março de 2026, em horários diferentes conforme o cargo:

Analista Ambiental e Técnico de Nível Superior :

Portões abrem às 7h e fecham às 8h. Início às 8h30.

Duração: 5 horas (Analista) e 4h30 (Técnico).

: Portões abrem às 7h e fecham às 8h. Início às 8h30. Duração: 5 horas (Analista) e 4h30 (Técnico). Assistente Ambiental:

Portões abrem às 14h30 e fecham às 15h30.

Início às 16h.

Duração: 3h30.

O que levar no dia da prova

É obrigatório apresentar documento de identidade original e comprovante de inscrição. O candidato deve portar caneta esferográfica preta de material transparente.

Não será permitido o uso de celulares, relógios ou outros aparelhos eletrônicos, conforme regras do edital.

Divulgação do resultado

O resultado das provas objetivas e a convocação para análise documental estão previstos para 7 de abril de 2026. A publicação ocorrerá no Diário Oficial do Estado e no site do Cebraspe.

