Advogado Leno Gomes relata situação do grupo Legendários em Dubai durante conflito no Oriente Médio

O advogado Leno Gomes relatou nas redes sociais nesta segunda-feira (2) como têm sido os últimos dias em Dubai. Ele integra um grupo de cerca de 30 amazonenses do movimento Legendários, que não pôde deixar o país devido ao conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã.

O grupo viajou para participar do evento “Top Dubai”, uma expedição no deserto realizada entre os dias 25 e 28 de fevereiro. Integrantes do Legendários vieram de diferentes partes do mundo. A volta estava prevista para domingo (1º), mas a suspensão das operações aeroportuárias interrompeu o retorno.

Ataque ao aeroporto de Dubai

Um drone interceptado no sábado (28) atingiu o aeroporto de Dubai e provocou o cancelamento de todos os voos. Em vídeo publicado no Instagram, Leno, que também lidera o Legendários no Amazonas, explicou a situação:

“Terminamos o top e descemos a montanha com muito êxito, e aí estourou a guerra. Não pudemos sair daqui por conta da segurança. Eles fecharam o espaço aéreo, fecharam todas as vias de acesso a outros lugares, ou seja, nós não podemos sair, no entanto estamos seguros e bem.”

Ele tranquilizou amigos e familiares, garantindo a segurança do grupo:

“Todos estão bem. É claro que 100% de segurança não há em lugar nenhum. Tivemos aí o ataque no aeroporto, no hotel, mas temos um sistema de segurança aqui em Dubai muito bom, com antidrones e antimísseis.”

Retomada parcial das operações

Na segunda-feira (2), o aeroporto amanheceu fechado e vazio. No entanto, o governo local informou que retomou parcialmente os voos. A gestora de aeroportos afirmou que as operações ocorrerão “de forma limitada” e recomendou que os passageiros só se dirijam ao terminal quando forem contatados pela companhia aérea.

Enquanto aguarda a data de retorno para Manaus, Leno observou que a cidade já retomou a rotina normalmente, mesmo diante da tensão global:

“Eu estou no shopping, no Emirates Mall, e a cidade não para de forma alguma. Toda a cidade, os pontos turísticos, estão abertos e funcionando.”

