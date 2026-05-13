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Levantamento da 99Food revela que aplicativos ampliaram o acesso a restaurantes

Uma pesquisa sobre “A relação dos moradores e estabelecimentos de Manaus com o delivery” revelou como os aplicativos já fazem parte da rotina dos consumidores na capital amazonense.

O levantamento, realizado com consumidores e estabelecimentos de Manaus, mostra que as plataformas impactam diretamente os hábitos alimentares e de consumo da população.

Segundo os dados, 84% dos entrevistados afirmam que passaram a pedir comida com mais frequência após a chegada dos aplicativos. Além disso, o mesmo percentual reconhece que as plataformas mudaram a forma de escolher onde comer.

Delivery amplia acesso à gastronomia

O delivery também aparece como alternativa para momentos de lazer em casa. Para 84% dos consumidores, pedir comida permite aproveitar experiências em família sem gastar muito.

Além disso, 92% dos entrevistados afirmam que ficou mais fácil acessar os restaurantes preferidos. Já 90% disseram que conheceram novos pratos por meio das plataformas, o que reforça o papel do delivery na ampliação do repertório gastronômico local.

A pesquisa também aponta que fatores econômicos influenciam diretamente na escolha do aplicativo. Para 59% dos entrevistados, preço dos pratos, promoções, cupons de desconto e valor do frete são os principais critérios na decisão.

Em seguida, aparecem aspectos ligados à experiência operacional, como variedade de restaurantes e tempo de entrega, com 23%. Já a experiência de uso e a confiança na plataforma representam 16% das escolhas. As indicações familiares têm peso menor, com apenas 2%.

Aplicativos impulsionam pequenos negócios

Outro dado relevante do levantamento mostra o impacto econômico do setor. Segundo a pesquisa, 90% dos consumidores afirmam que os aplicativos facilitam compras em pequenos restaurantes.

Com isso, as plataformas ajudam a impulsionar negócios locais e ampliam o acesso ao mercado de alimentação.

Além disso, a gastronomia manauara aparece como motivo de orgulho entre os entrevistados. Ao todo, 92% afirmam sentir orgulho da culinária típica da cidade, enquanto 93% acreditam que os brasileiros deveriam conhecer mais a gastronomia local.

Bruno Rossini, diretor sênior de Comunicação da 99, destaca que seis em cada dez consumidores de Manaus pedem comida por aplicativo pelo menos uma vez por semana.

Segundo ele, 82% passaram a usar o serviço em situações nas quais antes não recorriam ao delivery.

“A chegada de mais um aplicativo é melhor para todos. Impulsiona o ecossistema como um todo, estimulando melhorias e fazendo o mercado evoluir e pessoas testarem mais”.

Expansão da 99Food

O início da operação da 99Food em Manaus, em março, faz parte do plano nacional de expansão da empresa. O projeto prevê investimento de R$ 2 bilhões em todo o país, sendo mais de R$ 100 milhões destinados à capital amazonense.

Além de Manaus, a plataforma já chegou a mais de 70 cidades, incluindo capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.

Atualmente, a 99 atua em mais de 3.300 cidades brasileiras. A empresa conecta cerca de 60 milhões de usuários a 2,5 milhões de motoristas e motociclistas. No último ano, a companhia registrou crescimento de 125% no setor de entregas.

Sobre a 99

A 99 é uma empresa de tecnologia que oferece soluções de mobilidade, pagamentos e entregas no Brasil. O aplicativo faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”).

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