Serviço começa em São Paulo e promete expansão rápida para outras cidades

A Amazon lançou nesta terça-feira (3) o Amazon Now no Brasil, prometendo entregar itens essenciais e compras de supermercado em apenas 15 minutos. A presidente da empresa no país, Juliana Sztrajtman, afirmou que o Brasil é a maior prioridade de investimentos da Amazon.

O serviço começa em São Paulo nesta terça-feira e, segundo Sztrajtman, se expandirá gradualmente para outras sete cidades até 9 de março. A expectativa é que a cobertura alcance mais regiões futuramente.

“O Brasil se tornou prioridade entre os países em que a Amazon investe no mundo, é a maior prioridade de investimento hoje”, disse a executiva à imprensa.

Como funcionará o Amazon Now no Brasil

O Amazon Now, lançado no México no ano passado e presente em países como os Estados Unidos, oferecerá frete grátis para membros Amazon Prime. Para clientes não assinantes, haverá uma taxa de R$ 5,49. A empresa informou que não cobrará taxa de serviço por tempo indeterminado.

Além disso, a Amazon contará com Rappi como parceiro de entregas para agilizar o serviço. O objetivo é atrair novos clientes e aumentar o tráfego na plataforma:

“Toda expansão de portfólio que a gente lança, a gente acaba atraindo novos parceiros,” disse Sztrajtman. “(Amazon Now) é um serviço que traz mais clientes e tráfego”.

Estratégia e concorrência no Brasil

O comércio eletrônico brasileiro tem registrado crescimento e concorrência intensa, com players como Mercado Livre e Shopee disputando o mercado. Desde sua chegada ao país, no início da década de 2010, a Amazon investiu R$ 55 bilhões e mantém planos de novos aportes.

A empresa também tem adotado ações promocionais agressivas, incluindo a redução de taxas logísticas para vendedores. Sztrajtman ressaltou que a estratégia da Amazon foca no longo prazo:

“Muitas coisas começaram a acontecer no ano passado com mais força, e a gente continua nesse ritmo”.

Expansão para outras cidades

Após São Paulo, o Amazon Now será disponibilizado nas cidades de:

Rio de Janeiro

Campinas

Curitiba

Fortaleza

Porto Alegre

Recife

Belo Horizonte

A expansão visa oferecer mais agilidade no delivery, fortalecer a marca e conquistar clientes em diferentes regiões do país.

(*) Com informações da CNN Brasil

