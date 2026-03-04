Copacabana

Suspeito se apresentou à Polícia Civil; cinco foram indiciados por estupro e cárcere privado em Copacabana

O último homem que estava foragido no caso do estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos, em Copacabana, se entregou à Polícia Civil nesta quarta-feira (4). O crime aconteceu em 31 de janeiro. Na semana passada, a polícia concluiu o inquérito e indiciou os envolvidos.

Bruno Felipe dos Santos Allegretti compareceu à 54ª Delegacia de Polícia, em Belford Roxo. Assim que chegou, os agentes cumpriram o mandado de prisão. Agora, ele seguirá para um presídio.

Cinco indiciados por estupro e cárcere privado

A 12ª Delegacia de Polícia de Copacabana conduziu as investigações e identificou quatro homens, de 18 e 19 anos, além de um adolescente de 17 anos, como participantes do crime.

Antes disso, Vitor Hugo Oliveira Simonin já havia se entregado na manhã desta quarta-feira. Além dele, Matheus Veríssimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertho procuraram a polícia na terça-feira (3).

Os quatro adultos respondem por estupro, com agravante de a vítima ser adolescente, e também por cárcere privado.

Jovens réus por estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em Copacabana, no Rio de Janeiro – Divulgação/PCERJ



Adolescente atraiu vítima, apontam investigações

Segundo a investigação, o adolescente indiciado atraiu a vítima para o apartamento onde ocorreu o crime. No entanto, a Justiça não decretou a prisão dele. Por isso, ele não é considerado foragido.

Ele responde por ato infracional análogo aos crimes investigados.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro não solicitou a internação do jovem em unidade socioeducativa, apesar do pedido da polícia. Em nota, a promotoria informou que poderá requerer medidas cautelares ao longo da investigação.

Como o crime aconteceu

Em janeiro, a vítima, aluna do Colégio Federal Pedro II, aceitou o convite de um colega com quem já teve relacionamento. Ele a chamou para ir ao apartamento de um amigo, em Copacabana.

Ao chegar ao local, o adolescente insinuou que fariam “algo diferente”. Entretanto, a jovem recusou. Em seguida, ele a trancou em um quarto. Lá, ela denuncia que sofreu violência por parte dos cinco indiciados.

Polícia investiga outros dois casos

Durante entrevista coletiva na terça-feira, o delegado responsável pelo inquérito, Ângelo Lages, afirmou que apura outros dois casos semelhantes envolvendo os investigados.

Além disso, ele reforçou a importância do respeito nas relações.

“O que deve ficar claro, principalmente para os meninos, é que não é não. Isso é fundamental. A vítima do primeiro caso deixou muito claro, a todo momento, que não se relacionaria com mais ninguém (além do adolescente) em vários momentos”, destacou.

Leia mais: