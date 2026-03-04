Eleições 2026

Partido oficializa nomes como Arthur Virgílio Neto, os deputados federais Adail Filho e Saullo Vianna, além da líder indígena Vanda Witoto para concorrer às eleições deste ano

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) do Amazonas realizou, nesta quarta-feira (4), um ato de filiação e oficializou a entrada de lideranças que estavam em outras legendas. Os novos filiados devem disputar cargos a deputados estadual e federal nas eleições deste ano.

Entre os nomes anunciados estão o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto, os deputados federais Adail Filho e Saullo Vianna, além da líder indígena Vanda Witoto.

Janela partidária abre prazo para troca de legenda

O ato ocorre durante a janela partidária. A partir de quinta-feira (5), parlamentares têm 30 dias para mudar de partido e disputar as eleições de 2026 sem perder o mandato.

Além dos novos filiados, participaram do evento o senador Omar Aziz (PSD), pré-candidato ao governo do Amazonas; o líder do MDB na Câmara, Isnaldo Bulhões; e o presidente nacional da sigla, Baleia Rossi.

Eduardo Braga projeta fortalecimento do MDB

O presidente do MDB no Amazonas, senador Eduardo Braga, afirmou que o partido prepara uma chapa competitiva.

“O MDB, hoje, anuncia a formação de uma grande chapa tanto para federal quanto para estadual. Oportunamente vamos anunciar todos os nomes para que a população tenha conhecimento”, disse.

Segundo Braga, o diretório estadual vive um momento de reorganização. “Estamos formando nosso partido. Tudo a seu tempo e sua hora”, externou. “Hoje, é um partido em ascensão. É um partido resiliente, que tem mais de 60 anos e é o único que pode dizer que não tem dono porque o dono é o povo brasileiro, os filiados e os eleitores”, completou.

Arthur Virgílio confirma candidatura a deputado federal

Arthur Virgílio Neto confirmou que disputará as eleições para a Câmara dos Deputados. O ex-prefeito foi senador pelo Amazonas e está fora de cargos eletivos há cinco anos.

“Vou disputar as eleições na Câmara Federal. Espero que essas eleições sejam boas para o Brasil, que sejam de consolidação da democracia e não de corrupção ou de confusão. Que o país seja capaz de explorar o próprio potencial que tem de crescimento. Torço pelo país e luto por ele dentro ou fora de cargo eletivo”, afirmou.

Omar Aziz diz que escolha de vice ainda está em construção

Questionado sobre um possível convite ao deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil) para compor chapa ao governo do estado, Omar Aziz afirmou que o debate ainda está em fase inicial.

“Tenho respeito pelo Roberto. Tenho uma relação muito boa com ele e com a maioria dos deputados estaduais. Mas isso é uma construção. Não é do dia para a noite que se escolhe um parceiro de chapa. É uma construção em que tudo é possível. Ele tem um potencial muito grande”, destacou.

Janela Partidária inicia nesta quinta

O período da janela partidária, que inicia nesta quinta-feira (5) e dura 30 dias, permite que deputados estaduais e federais troquem de legenda sem perda do mandato por infidelidade partidária.

Nesse período, parlamentares podem migrar de partido com base em estratégias eleitorais. A decisão leva em conta o desempenho nas urnas, seja nas eleições proporcionais, seja em disputas majoritárias, como as vagas ao senado ou os governos estaduais.