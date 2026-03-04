Negociações

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone com o presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, na tarde desta quarta-feira (4), sobre a escalada do conflito no Oriente Médio.

Durante a conversa, os dois líderes falaram sobre a situação no Oriente Médio. Ambos compartilharam o desejo de que as negociações de paz tenham início o mais breve possível e ocorram sob o amparo do direito internacional.

Ainda no diálogo, Lula e Sánchez afirmaram que o multilateralismo é o caminho para construção da paz e do desenvolvimento sustentável que o mundo precisa.

No dia 17 de abril o presidente Lula deve realizar uma visita bilateral à Espanha a convite de Sánchez. Lula confirmou ainda a participação na quarta reunião de alto nível da iniciativa “Em Defesa da Democracia”, no dia 18 de abril, em Barcelona.

(*) Com informações da CNN Brasil