Contratação

Técnico português assume o Rubro-Negro após saída de Filipe Luís, trazendo nova comissão técnica para temporada 2026.

Rio de Janeiro (RJ) – O Flamengo anunciou nesta quarta-feira (4) a contratação do técnico português Leonardo Jardim. Ele chega para substituir Filipe Luís, demitido na madrugada da terça-feira (3) após a derrota de 8 a 0 para o Madureira, pelas semifinais do Campeonato Carioca.

Segundo o clube, o contrato de Jardim com o Rubro-Negro é válido até dezembro de 2027. O treinador chega acompanhado dos auxiliares António Vieira, José Barros e Diogo Dias, que passam a integrar a comissão técnica da equipe profissional.

Primeiro treino e apresentação oficial

Leonardo Jardim comandou o primeiro treino do Flamengo ainda nesta quarta-feira no Centro de Treinamento George Helal. A apresentação oficial do técnico será realizada na próxima quinta-feira (5).

Desafios à frente

O português terá a missão de substituir Filipe Luís, que conquistou cinco títulos em 16 meses no clube. A demissão do treinador foi motivada pelos maus resultados no início da temporada 2026, incluindo a perda da Supercopa Rei para o Corinthians e da Recopa Sul-Americana para o Lanús, da Argentina.

O Flamengo espera que a chegada de Leonardo Jardim traga estabilidade e novas estratégias para a equipe em busca de títulos nacionais e internacionais na temporada.

Leia mais:

Athletico-PR anuncia Luiz Felipe Scolari como novo técnico