Desabastecimento

Pane elétrica na Estação Ponta das Lajes reduz produção e provoca oscilações no fornecimento em áreas das zonas Leste e Norte.

Manaus (AM) – Mais de 30 bairros das zonas Leste e Norte de Manaus devem enfrentar falta de água até a noite de segunda-feira (9). O problema ocorre devido a uma manutenção elétrica de alta complexidade na Estação de Tratamento de Água da Ponta das Lajes (ETA-PDL), que reduz temporariamente a produção de água tratada na região.

O serviço começou na madrugada de quinta-feira (5) após uma pane elétrica que comprometeu cerca de 30% da capacidade de produção de água tratada da unidade. A estação segue funcionando, mas com produção reduzida. A previsão é que o trabalho seja concluído até a noite de segunda-feira (9).

Segundo a empresa, durante o período de manutenção, os bairros abastecidos pela estação podem registrar oscilações no fornecimento, principalmente nas áreas mais altas.

Para minimizar os impactos, a concessionária informou que reforçou o número de carros-pipa para atender a população, especialmente hospitais e outros serviços considerados essenciais.

Veja os bairros impactados:

Brasileirinho, Cidade Alta, João Paulo, Nova Vitória, Santa Inês, Coliseu, Jorge Teixeira, Cidade do Leste, Gilberto Mestrinho, Grande Vitória, Jorge Teixeira Etapa I, Vale Castanheira, Nova Conquista, Nova Floresta, Parque Castanheira I, Parque Castanheira II, São José Operário III, São Lucas, Tancredo Neves, Villa Poupex, Alfredo Nascimento, Aliança com Deus, Cidade de Deus, Fazendinha, Santa Bárbara, Val Paraíso, Águas Claras, Mutirão, Novo Aleixo, Parque das Garças, São José dos Campos e núcleos 02, 03, 04, 15 e 16 do bairro Novo Reino.

Em caso de situações emergenciais, a população pode entrar em contato com a Águas de Manaus pelos canais de atendimento: 0800-092-0195 (SAC e WhatsApp), pelo site www.aguasdemanaus.com.br ou pelo aplicativo Águas App. O atendimento é gratuito e funciona 24 horas.

