A ação ocorre em parceria com o Ministério da Saúde e Einstein Hospital Israelita

A Azul, maior companhia aérea do Brasil em número de cidades atendidas e de rotas domésticas diretas, por meio de seu time de Sustentabilidade, está apoiando uma ação de saúde com a parceria do Ministério da Saúde e do Einstein Hospital Israelita.

A ação, iniciada em fevereiro, ocorre até o dia 8 de março em São Gabriel da Cachoeira (AM) e integra o Programa Agora Tem Especialistas, coordenado pela pasta. A iniciativa tem por objetivo ampliar o acesso à saúde especializada para populações indígenas e tradicionais da região amazônica.

A Força Aérea Brasileira (FAB) também está amparando o projeto na região. A ação prevê a realização de aproximadamente 70 procedimentos cirúrgicos e mais de dois mil atendimentos, contemplando especialidades como medicina de emergência, pediatria, ginecologia e obstetrícia, ortopedia e traumatologia, cirurgia geral, medicina de família, oftalmologia e radiologia.

A missão conta ainda com exames de ultrassonografia e laboratoriais, com atenção especial à saúde da mulher indígena, incluindo exames preventivos e planejamento familiar.

“A expectativa é reduzir significativamente a demanda reprimida de pacientes indígenas e contribuir para a melhoria do acesso à saúde especializada nas regiões de difícil acesso, minimizando o deslocamento dos pacientes de suas respectivas aldeias. Por isso, foi feito todo um planejamento para o acompanhamento no pré e no pós-operatório”, explica o secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba.

Para viabilizar a operação, a Azul transportou, na última semana, mais de três toneladas de equipamentos hospitalares e medicamentos destinados aos atendimentos na região. O trajeto foi realizado em duas etapas: entre Campinas (SP) e Manaus pela Azul Cargo Express, e de Manaus até São Gabriel da Cachoeira com apoio da FAB.

Além do transporte de insumos, a Companhia disponibilizou passagens aéreas para médicos e enfermeiros que participarão da missão e permanecerão na região durante o período de atendimento.

Localizado no extremo noroeste do Amazonas, próximo à fronteira com a Colômbia e a Venezuela, São Gabriel da Cachoeira é reconhecido como o município mais indígena do Brasil, o que reforça a relevância da iniciativa para ampliar o acesso à saúde em uma das áreas mais remotas do país.

“Acreditamos que a logística tem um papel fundamental na conexão de regiões remotas do Brasil com serviços essenciais. Participar de uma operação como essa, ao lado da FAB e do Einstein Hospital Israelita, reforça nosso compromisso de colocar nossa expertise operacional em prol de mais acesso dos brasileiros a iniciativas que impactam diretamente e melhoram a vida das pessoas”, afirmou Izabel Reis, diretora da Azul Cargo.

“Projetos como este mostram como a atuação conjunta entre iniciativa privada, setor público e instituições de referência pode transformar vidas. Apoiar e viabilizar o acesso à saúde em regiões historicamente vulneráveis está alinhado à nossa estratégia de sustentabilidade e ao compromisso de gerar impacto social positivo de forma estruturada e contínua”, destacou Filipe Alvarez, gerente de Sustentabilidade da Azul.

“Missões assistenciais em regiões remotas são complexas, exigem planejamento, respeito às especificidades culturais, parcerias multilaterais com respectivos alinhamentos e continuidade do cuidado após o término da missão. Nosso objetivo é apoiar e fortalecer a rede local de saúde e contribuir para que essas comunidades tenham acesso mais frequente e qualificado aos serviços de saúde que necessitem. Ao mesmo tempo, visa criar condições para a continuidade do projeto, com capacitação, apoio via telessaúde e retorno presencial com periodicidade”, afirma Felipe Piza, Diretor de Responsabilidade Social e Filantropia do Einstein.

“Para o Einstein, não é apenas um projeto, é uma ação genuína de manter viva a chama da filantropia e responsabilidade social tão intrinsicamente ligadas à essência da nossa organização”, completa.

Foto: Divulgação

