Encenar – Centro de Artes Thiana Colares amplia atividades e abre matrículas para cursos de teatro musical, canto, dança e balé infantil

Manaus passa a contar com um novo espaço dedicado ao ensino artístico. O Encenar – Centro de Artes Thiana Colares chega à capital amazonense com uma proposta multidisciplinar que reúne formação em canto, dança, teatro musical e outras linguagens.

Com matrículas já abertas, o centro amplia a estrutura física e a proposta pedagógica, consolidando uma nova etapa na cena cultural da cidade.

Cursos para diferentes idades

O novo espaço oferece aulas de teatro musical para adolescentes e adultos, além de cursos de canto, dança, balé infantil e vivência teatral para diversas faixas etárias.

Entre as novidades está o Teatro 40+, uma proposta voltada para pessoas mais maduras que desejam se expressar artisticamente. A iniciativa amplia o acesso à arte e reforça o caráter formativo do centro.

Nova fase do Núcleo Cênico Thiana Colares

O lançamento do Encenar marca uma nova etapa do antigo Núcleo Cênico Thiana Colares. Agora, o projeto passa a atuar com estrutura ampliada e uma proposta pedagógica renovada.

O centro funciona no bairro Dom Pedro, em Manaus, em um espaço mais amplo e planejado para oferecer maior conforto, organização e novas possibilidades de formação artística.

Segundo a diretora Thiana Colares, o novo momento é resultado de um processo natural de crescimento.

“Nessa nova fase, podemos esperar mais integração entre as linguagens, mais profissionalização dos processos e uma formação artística mais completa. A Encenar nasce com a proposta de ser um centro de artes, não apenas um espaço de aulas, mas um ambiente de vivência, construção e pertencimento”, destacou.

Arte que transforma

Foto: Divulgação

A trajetória do espaço já impactou alunos que decidiram continuar nessa nova fase. É o caso de Isabela Brandão, que iniciou sua formação artística sem experiência prévia.

“Cheguei ao Núcleo Cênico Thiana Colares sem nenhuma experiência e carregando muita ansiedade, mas logo encontrei um espaço seguro, afetuoso e, ao mesmo tempo, desafiador. Minha expectativa é que a Encenar continue oferecendo um ensino sensível e consistente, permitindo que a arte transforme e toque outros corações da mesma forma que transformou o meu”, declarou a aluna.

Como obter mais informações

Os interessados em participar das atividades podem obter mais informações pelo Instagram @encenarcentrodeartes ou pelo WhatsApp (92) 98112-0327.

