Atraso de parcelas

Estudantes aguardam parcelas de até R$ 3 mil

Estudantes que concluíram o ensino médio em 2025 ainda não receberam os valores do programa Pé-de-Meia, mesmo após o prazo inicial previsto pelo governo federal, que terminava na quinta-feira (5/03).

O pagamento inclui R$ 1 mil destinados aos alunos que finalizaram o ensino médio, além do desbloqueio de R$ 2 mil acumulados nos dois primeiros anos da etapa escolar. Também está prevista uma parcela extra de R$ 200 para quem participou do Enem 2025 e compareceu aos dois dias de prova.

O benefício faz parte do Programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação (MEC), voltado a estudantes de baixa renda matriculados na rede pública de ensino médio.

Segundo o MEC, o atraso ocorre porque algumas redes de ensino ainda não enviaram os dados que confirmam a aprovação dos estudantes. Enquanto essas informações não forem atualizadas no sistema, o pagamento não pode ser liberado. O ministério informou que os repasses podem ser realizados até junho de 2026.

O MEC orienta os alunos a acompanhar o status do benefício pelo portal Consulta Pé-de-Meia.

Calendário de pagamento inicial

O depósito dos estudantes que concluíram o ensino médio estava previsto de acordo com o mês de nascimento:

Novembro e dezembro: 05/03

Janeiro e fevereiro: 26/02

Março e abril: 27/02

Maio e junho: 02/03

Julho e agosto: 03/03

Setembro e outubro: 04/03

