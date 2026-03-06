Estudantes que concluíram o ensino médio em 2025 ainda não receberam os valores do programa Pé-de-Meia, mesmo após o prazo inicial previsto pelo governo federal, que terminava na quinta-feira (5/03).
O pagamento inclui R$ 1 mil destinados aos alunos que finalizaram o ensino médio, além do desbloqueio de R$ 2 mil acumulados nos dois primeiros anos da etapa escolar. Também está prevista uma parcela extra de R$ 200 para quem participou do Enem 2025 e compareceu aos dois dias de prova.
O benefício faz parte do Programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação (MEC), voltado a estudantes de baixa renda matriculados na rede pública de ensino médio.
Segundo o MEC, o atraso ocorre porque algumas redes de ensino ainda não enviaram os dados que confirmam a aprovação dos estudantes. Enquanto essas informações não forem atualizadas no sistema, o pagamento não pode ser liberado. O ministério informou que os repasses podem ser realizados até junho de 2026.
O MEC orienta os alunos a acompanhar o status do benefício pelo portal Consulta Pé-de-Meia.
Calendário de pagamento inicial
O depósito dos estudantes que concluíram o ensino médio estava previsto de acordo com o mês de nascimento:
Novembro e dezembro: 05/03
Janeiro e fevereiro: 26/02
Março e abril: 27/02
Maio e junho: 02/03
Julho e agosto: 03/03
Setembro e outubro: 04/03
Leia mais
Manaus ganha novo Centro de Artes com cursos de canto e teatro