União azulada

Ação reafirma papel do movimento como braço da nação azulada em Manaus e integra programação de fim de semana com ensaios do Caprichoso

O Movimento Marujada reafirmou, mais uma vez, seu compromisso com o Boi-Bumbá Caprichoso ao realizar a doação de R$ 100 mil para contribuir com a construção do novo galpão de alegorias, em Parintins. A entrega do cheque simbólico foi feita na manhã deste sábado (28/03), no Sambódromo de Manaus, diretamente ao presidente do boi, Rossy Amoedo.

Criado com o propósito de reunir parintinenses e apaixonados pelo boi-bumbá que vivem na capital amazonense, o Movimento Marujada se consolidou ao longo dos anos como um dos principais apoiadores do Caprichoso fora da Ilha Tupinambarana. Hoje, todas as ações realizadas em Manaus têm como objetivo fortalecer o boi, seja na preparação para o Festival de Parintins ou em demandas estruturais, como a construção do novo galpão.

Durante a entrega, o presidente do Movimento Marujada, Beto Vital, destacou o esforço coletivo para contribuir com mais esse momento importante do bumbá azul e branco.

“O Movimento Marujada sempre acompanha os passos do nosso Caprichoso. O presidente Rossy Amoedo estava precisando, a gente fez um esforço e mandou. Ele está construindo um galpão novo para as alegorias, um projeto gigantesco, uma coisa fenomenal, padrão Caprichoso, como sempre. E a gente tinha que participar de alguma forma”, afirmou.

O dia da entrega também marca a abertura do Ensaio dos Bumbás, em Manaus, dando continuidade à programação que prepara o torcedor para o Festival de Parintins.

O presidente do Boi-Bumbá Caprichoso, Rossy Amoedo, agradeceu o apoio e ressaltou a importância da parceria com o movimento, que, há quase quatro décadas, atua na capital amazonense, mantendo viva a cultura do boi-bumbá e mobilizando a torcida azulada.

“As expectativas sempre são as melhores possíveis. O Caprichoso sempre prepara um grande espetáculo, tem muita entrega e a parceria com o Movimento não é diferente. Hoje, unimos Parintins e Manaus para que a gente possa entregar e fazer um grande espetáculo para a Nação Azul e Branca”, destacou.

A programação deste sábado está prevista para começar a partir das 21h, no Sambódromo, em um primeiro bloco que conta com as apresentações de Arlindo Neto, Jr. Paulain, Klinger Jr. e Ornello Reis. Já à meia-noite, o espetáculo ganha força com a entrada dos itens oficiais do Caprichoso, em uma apresentação que reúne artistas de Parintins e Manaus no mesmo palco.

Segundo Beto Vital, a proposta é proporcionar uma experiência completa para a torcida, fortalecendo ainda mais a conexão com o boi.

“A partir das 21h, nós vamos entrar com os nossos toadeiros já consagrados. E, no segundo momento, à meia-noite, vem o nosso show principal com força total. Trouxemos todos os nossos itens individuais que moram em Parintins. Aproveito para convidar todo mundo. Teremos uma jornada dupla, hoje aqui e amanhã no Rio Negro”, convidou.

A programação segue no domingo (29/03), com o Ensaio Show da Marujada de Guerra, no Atlético Rio Negro Clube, no Centro de Manaus, a partir das 17h, encerrando o fim de semana azulado.

O evento de domingo contará com apresentações dos toadeiros Klinger Jr., Márcio do Boi e Paulinho Viana, além dos itens oficiais Edmundo Oran e Patrick Araújo. A entrada custa R$ 20, com venda de mesas e reservas disponíveis pelo telefone (92) 99112-1094.

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