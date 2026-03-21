Bumbódromo

Boi azul e branco leva espetáculo ao Bumbódromo e antecipa clima do festival

O Boi Caprichoso transformou o Bumbódromo, em Parintins, em um grande espetáculo de arte, cultura e emoção durante o lançamento oficial do 59º Festival de Parintins 2026, realizado na sexta-feira (20).

Com predominância das cores azul e branco, o evento funcionou como um convite ao público e ao mundo para a maior festa cultural do Norte do Brasil. Além disso, a apresentação reuniu elementos que já antecipam o que será visto nas noites do festival.

Espetáculo une tradição, arte e emoção

Desde o início, o Caprichoso encantou o público com poesia, dança e cenografia elaborada. A produção envolveu artistas dos bairros Francesa, Palmares e de diversas áreas da cidade, reforçando o caráter coletivo da festa.

A cada momento, o espetáculo destacou a força cultural do boi-bumbá. Assim, a apresentação foi além de um show e se consolidou como uma celebração da identidade amazônica.

Toadas e coreografias empolgam o público

Foto: Divulgação

Ao som das toadas do álbum 2026, o Caprichoso manteve o público envolvido do começo ao fim. Enquanto isso, os corpos de dança, a Marujada, a Raça Azul e os itens individuais deram ritmo à apresentação com coreografias marcantes.

Além disso, os módulos alegóricos chamaram atenção pela estética e riqueza de detalhes, características já reconhecidas pelo torcedor azul e branco. Dessa forma, o espetáculo reproduziu o padrão das apresentações oficiais do festival.

Lideranças destacam grandiosidade do evento

Durante o evento, o presidente do Caprichoso, Rossy Amoedo, destacou o compromisso com a qualidade artística.

“O Caprichoso é essa criação artística perfeita. Quando produzimos um espetáculo pensamos sempre em apresentar o melhor pra nação azul branca, porque temos os melhores artistas. Hoje preparamos uma grande festa para mostrar pro mundo que o Festival de Parintins será o maior de todos os tempos”, disse.

Por sua vez, o presidente do Conselho de Arte, Ericky Nakanome, ressaltou o nível da apresentação.

“O Caprichoso veio lindo, ousado, criativo. Nós trouxemos para a arena uma noite de festival com a mesma energia, com a mesma alegria, com a mesma intensidade. É uma noite que a gente sai daqui muito feliz, muito satisfeito com o trabalho que o Caprichoso vem realizando”, afirmou.

Já o apresentador Edmundo Oran destacou a experiência vivida pelo público.

“Foi uma festa maravilhosa de lançamento. Hoje foi a quarta noite do Festival de Parintins. Todos os itens presentes, o nosso boi fazendo um show padrão Caprichoso”, destacou Oran.

Festival acontece em junho

Com o espetáculo, o Boi Caprichoso oficializou o lançamento do 59º Festival de Parintins, que será realizado nos dias 26, 27 e 28 de junho.

Neste ano, o Boi Negro da América levará à arena o tema “Caprichoso, Brinquedo que Canta seu Chão”, dividido em três atos artísticos.

Assim, o evento já começa a mobilizar torcedores e reforça a expectativa de mais uma edição histórica do festival.

Foto: Divulgação

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