Colisão frontal

Colisão frontal ocorreu durante forte chuva; motorista trafegava na contramão

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta sexta-feira (6) na avenida Djalma Batista, uma das vias mais movimentadas de Manaus. A colisão ocorreu durante a forte chuva que atingia a capital amazonense.

Além disso, vídeos nas redes sociais mostram um carro branco, modelo Nissan Versa, trafegando na contramão. Durante a manobra, o veículo colidiu de frente com uma caminhonete que seguia no sentido correto da via.

Motorista teria entrado na contramão após discussão

Segundo informações preliminares, o motorista do Versa teria entrado na contramão após uma discussão de trânsito com outro condutor e tentava fugir do local quando ocorreu a colisão frontal.

As imagens registradas por pedestres e motoristas mostram os veículos bastante danificados após o impacto. O acidente gerou grande movimentação na avenida e chamou a atenção de outros condutores.

Investigações e ausência de informações sobre feridos

Até o momento, não há informações oficiais sobre o que motivou a discussão entre os condutores, nem sobre possíveis feridos no acidente. O caso deve ser apurado pelas autoridades de trânsito.

Enquanto isso, a população e motoristas são orientados a redobrar a atenção na avenida, especialmente em dias de chuva intensa.

Vídeo:

