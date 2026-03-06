Registros

Centro de Cooperação da Cidade registrou 12 ocorrências nesta sexta-feira após fortes chuvas na capital amazonense.

Publicado em 06 de março de 2026

Por EM TEMPO

Manaus (AM) – A forte chuva que atingiu a capital amazonense nesta sexta-feira (6) provocou alagamentos, desabamentos e outros incidentes em diferentes bairros da cidade. Ao todo, 12 ocorrências foram registradas pelo Centro de Cooperação da Cidade (CCC).

Os chamados foram recebidos por meio do Disque 199, canal direto de comunicação com a Defesa Civil que funciona 24 horas na sede do CCC.

Ocorrências foram registradas em várias zonas da cidade

Após o registro das ocorrências, as demandas foram encaminhadas às equipes de campo da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), que atuam no atendimento às áreas afetadas.

Entre as situações registradas durante as chuvas estão:

Quatro alagações , sendo duas na zona Leste e duas na zona Oeste

, sendo duas na zona Leste e duas na zona Oeste Três desabamentos , dois na zona Leste e um na zona Sul

, dois na zona Leste e um na zona Sul Uma rachadura em imóvel na zona Leste

em imóvel na zona Leste Uma solicitação de vistoria também na zona Leste

também na zona Leste Um risco de tombamento de estrutura na mesma região

As equipes seguem monitorando os locais afetados e prestando assistência às áreas impactadas.

Defesa Civil mantém atendimento 24 horas

A Prefeitura de Manaus reforça que moradores podem solicitar ajuda em situações de risco por meio do Disque 199, da Defesa Civil, que funciona 24 horas por dia.

O serviço é operado pelo Centro de Cooperação da Cidade e permite o acionamento rápido das equipes responsáveis por vistorias e atendimento emergencial.

Prefeitura monitora condições do tempo

Segundo a prefeitura, o sistema atmosférico é dinâmico e pode apresentar mudanças ao longo do dia. Por isso, o monitoramento das condições climáticas continua sendo realizado para identificar possíveis alterações nas previsões.

Caso haja mudanças significativas, novos alertas poderão ser divulgados à população.

Recomendações durante períodos de chuva

A Defesa Civil orienta os moradores de Manaus a adotarem cuidados durante períodos de chuva intensa.

Entre as recomendações estão evitar o acúmulo de água parada, medida importante para prevenir a proliferação de mosquitos transmissores de doenças.

Motoristas também devem reduzir a velocidade em vias alagadas, manter distância segura de outros veículos e, sempre que possível, evitar trafegar por áreas inundadas, buscando rotas alternativas.

