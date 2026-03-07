Acolhimento

Programação especial nas unidades de Adrianópolis e Vieiralves ofereceu momentos de relaxamento, orientação em saúde e integração para familiares

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, a Hapvida promoveu na última sexta-feira, 06/03 uma programação especial voltada às mães e familiares de pacientes atendidos nas unidades da Clínica Hapvida TEA, em Manaus. As atividades aconteceram nas unidades de Adrianópolis, pela manhã, e Vieiralves, no período da tarde, reunindo momentos de acolhimento, autocuidado e orientação em saúde.

Para quem participou da programação, o momento foi uma oportunidade de relaxar e renovar as energias. A aposentada Creusa Elina Soares, de 63 anos, avó de um dos pacientes atendidos pela Hapvida, destacou a importância da iniciativa.

“Eu gostei muito da massagem. Estava com muita tensão no ombro e foi muito relaxante. Acho importante ter esse tipo de evento para estimular as mães e familiares, porque elas já chegam cansadas da rotina de cuidados. Um momento assim ajuda bastante”, relatou.

Na Clínica Hapvida TEA Adrianópolis, a programação teve início às 9h e contou com café da manhã especial, atividades de autocuidado, massagem relaxante, palestra sobre a saúde da mulher e sorteio de brindes. A iniciativa buscou proporcionar um momento de atenção às mulheres que, muitas vezes, dedicam grande parte do seu tempo aos cuidados com os filhos e familiares.

De acordo com Mônica Castro, coordenadora regional TEA, o objetivo foi valorizar o papel dessas mulheres e falar da importância do cuidado com a própria saúde e bem-estar.

“A proposta é lembrar que, por trás de cada mãe que cuida, existe uma mulher que também precisa ser acolhida e cuidada. Esse momento foi pensado para que elas possam relaxar, compartilhar experiências e se sentir valorizadas”, destacou Monica.

Já na Clínica Hapvida TEA Vieiralves, a programação ocorreu às 13h e contou com uma série de atividades voltadas ao bem-estar e à saúde feminina.

Entre as ações, foram realizadas orientações sobre saúde bucal feminina com dentista, sessões de massagem terapêutica, relaxamento e acupuntura, em parceria com a UniNorte, além de cuidados com a pele com a equipe da Mary Kay, que apresentou produtos e dicas de beleza. As participantes também receberam doces artesanais como lembrança do evento.

Segundo Francisberg Benayon, coordenador da unidade, a ação representa um gesto de reconhecimento às mulheres que acompanham diariamente o tratamento das crianças atendidas na clínica.

“É imprescindível um momento como esse para as mulheres. Muitas das mães que acompanham nossos pacientes precisam de um tempo para si mesmas. Aqui na unidade vemos que grande parte delas se dedica integralmente ao cuidado dos filhos. Esse encontro promove acolhimento, troca de experiências e reforça que elas também precisam se sentir respeitadas e valorizadas”, afirmou Berg.

Sobre a Hapvida

Com 80 anos de experiência, a Hapvida é hoje a maior empresa de saúde integrada da América Latina. A companhia, que possui mais de 73 mil colaboradores, atende 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia espalhados pelas cinco regiões do Brasil.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão voltada ao cuidado de ponta a ponta, a partir de 86 hospitais, 78 prontos atendimentos, 363 clínicas médicas e 305 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.

(*) Com informações da assessoria