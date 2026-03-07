Edição especial

Quarteto da Orquestra de Violões do Amazonas realiza, neste domingo (08/03), uma edição especial do projeto Sarau no Hall, no Teatro Amazonas

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o Quarteto da Orquestra de Violões do Amazonas realiza, neste domingo (08/03), uma edição especial do projeto Sarau no Hall, no Teatro Amazonas. A apresentação gratuita começa às 11h, tem duração aproximada de 20 minutos e classificação livre.

A apresentação integra a programação cultural promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, que realiza regularmente concertos e atividades artísticas no Teatro Amazonas, ampliando o acesso do público à música e às artes.

Com o tema “Uma homenagem às mulheres”, o concerto reúne músicas populares interpretadas em diferentes estilos, destacando canções que trazem nomes femininos em seus títulos e obras que exaltam a figura da mulher como inspiração para diversos compositores da música brasileira.

A apresentação será conduzida pelo regente Neil Armstrong, que também assina uma das composições do repertório. A proposta do sarau é proporcionar ao público um momento de celebração e sensibilidade musical, reforçando a importância da presença feminina na cultura, na arte e na sociedade.

O programa inclui obras de importantes nomes da música nacional, como Roberto Carlos, Chico Buarque, Caetano Veloso e Milton Nascimento. Entre as canções interpretadas estão: Como é Grande o Meu Amor por Você – de Roberto Carlos; Iolanda – de Chico Buarque; Você é Linda – de Caetano Veloso; Maria, Maria – de Milton Nascimento; Amor de Yandê – composição de Neil Armstrong, Silvio Camaleão e Hugo Levy.

A edição especial do Sarau no Hall propõe um momento de reflexão e homenagem às mulheres que, ao longo da história, inspiraram artistas, compositores e diferentes expressões culturais.

A programação reforça o compromisso do Governo do Amazonas com o fortalecimento das políticas públicas de cultura, ampliando o acesso da população às manifestações artísticas e valorizando os espaços culturais do estado.

(*) Com informações da assessoria