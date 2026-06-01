Agenda Cultural

As torcidas de Caprichoso e Garantido já estão prontas para as últimas festas e ensaios antes do grande Festival de Parintins

O mês de junho começou e, com ele, chega também o momento mais esperado da cultura do Amazonas. As torcidas de Caprichoso e Garantido já estão prontas para as últimas festas e ensaios antes do grande Festival de Parintins, que vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de junho. Fique por dentro da programação completa para não perder nada!

Boi Caprichoso

o boi da estrela na testa preparou eventos cheios de energia para animar o seu torcedor.

De 2 a 12 de junho: Ensaios tradicionais da Marujada de Guerra — em Parintins .

Ensaios tradicionais da Marujada de Guerra — . Dia 6 de junho: Grande Ensaio Show — em Parintins .

Grande Ensaio Show — . Dia 13 de junho: Arrastão da Marujada e da Raça Azul — em Parintins .

Arrastão da Marujada e da Raça Azul — . De 16 a 19 de junho: Ensaios técnicos no Curral Zeca Xibelão — em Parintins .

Ensaios técnicos no Curral Zeca Xibelão — . Dia 20 de junho: Tradicional “Boi de Rua” — em Parintins .

Tradicional “Boi de Rua” — . Além disso, no dia 21 de junho: Feijoada da Marujada — em Parintins.

Boi Garantido

o boi do coração na testa também traz uma agenda cheia de emoção para a Baixa do São José.

Dia 1º de junho: Início dos ensaios oficiais — em Parintins .

Início dos ensaios oficiais — . Do dia 5 ao dia 7 de junho: Ensaios oficiais continuam — em Parintins .

Ensaios oficiais continuam — . Além do mais, no dia 5 de junho: Última festa do Curral no Sambódromo — em Manaus .

Última festa do Curral no Sambódromo — . Dias 14 e 19 de junho: Ensaios técnicos fechados no Bumbódromo — em Parintins .

Ensaios técnicos fechados no Bumbódromo — . Dia 22 de junho: Ensaio no Bumbódromo aberto ao público — em Parintins .

Ensaio no Bumbódromo aberto ao público — . Finalmente, no dia 24 de junho: Festa de aniversário ambulante pelas ruas — em Parintins.

O Grande Encontro

Por fim, a espera vai acabar na última semana do mês. No dia 25 de junho, a Festa dos Visitantes vai abrir as comemorações, em Parintins. Logo depois, nos dias 26, 27 e 28, os dois bois se enfrentam na arena do Bumbódromo para decidir quem será o campeão de 2026, em Parintins. Prepare sua camisa azul ou vermelha e aproveite!

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