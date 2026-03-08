O apresentador Manoel Branco, da TV Clube, afiliada da Band em Ribeirão Preto (SP), morreu, aos 57 anos, e a notícia foi dada minutos depois de o público assistir à exibição do programa dele.
No início do Jornal da Clube, que começou logo após o Programa Manoel Branco, o âncora, André Costa, foi o responsável por informar sobre a perda do colega.
“A gente abre essa edição com uma triste notícia. Morreu agora há pouco, em Ribeirão Preto, o apresentador Manoel Branco. Você que estava sintonizado na nossa programação acabou de assistir ao programa dele”, disse.
Conforme o Jornal da Clube, ele morreu em casa de infarto. Em sua atração, Branco abordava a cultura e a culinária raiz da região interiorana de São Paulo.
(*) Com informações da FolhaPress