Amizade

Neste domingo, 8, a cantora Ana Castela mostrou que é possível ser amiga da família do ex-namorado. Isso porque ela fez uma visita inesperada para os ex-sogros, Leonardo e Poliana Rocha, pais do seu ex-namorado, o cantor Zé Felipe. Inclusive, ela reencontrou o ex na ocasião.

Em pleno Dia da Mulher, ela aproveitou a tarde de folga da agenda de shows pelo Brasil e foi visitar Leonardo e Poliana e na mansão deles em Goiânia, Goiás. Com look descontraído, a artista chegou ao local sorridente e cumprimentou todo mundo.

Separação

O fim do romance entre Ana Castela e Zé Felipe pegou o público de surpresa e continua gerando repercussão nas redes sociais. O relacionamento, que uniu dois dos maiores nomes da música atual, durou pouco mais de dois meses e terminou de forma amigável no final de dezembro de 2025. Agora, em março de 2026, novos detalhes e curiosidades sobre a rotina dos artistas após a separação começam a surgir, alimentando as teorias dos fãs sobre possíveis indiretas e o futuro de ambos.

O anúncio oficial e os motivos reais

Zé Felipe foi o primeiro a se pronunciar sobre o término em suas redes sociais. Em uma nota sincera, o cantor destacou que a decisão foi tomada em comum acordo e sem brigas. Ele afirmou que ambos decidiram seguir caminhos diferentes em busca de objetivos individuais, mas que o amor e o respeito permanecem. Ana Castela também reforçou que não houve desentendimentos graves, focando sua energia na carreira meteórica que consolidou o título de Boiadeira.

Relação com a família e os filhos de Zé Felipe

Um dos pontos que mais encantou os seguidores durante o namoro foi a proximidade de Ana Castela com os filhos de Zé Felipe. Mesmo após o rompimento, Virginia Fonseca, ex-mulher do cantor e mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, elogiou publicamente a postura de Ana. A influenciadora revelou que a cantora sempre tratou as crianças com muito carinho e que as filhas já eram fãs das músicas da Boiadeira antes mesmo do relacionamento começar. Zé Felipe também fez questão de agradecer aos ex-sogros, Michelle e Rodrigo, afirmando que a amizade com a família de Ana continua.

