Futebol

Partida terminou em zero a zero e decisão foi para os pênaltis

O Flamengo venceu o Fluminense nos pênaltis neste domingo (8), no Maracanã, e conquistou o título do Campeonato Carioca.

A final marcou o sexto encontro entre os clubes na decisão do torneio nas últimas sete edições.

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro adotou o formato de partida única para a final. Como foi caso de empate no tempo normal, a decisão seguiu para a disputa por pênaltis.

Como foi o jogo

Dentro de campo, o primeiro tempo da final teve poucas oportunidades claras de gol. As equipes mostraram cautela na construção das jogadas e arriscaram menos finalizações.

A partida seguiu equilibrada ao longo da etapa inicial. As equipes alternaram momentos de posse, mas tiveram dificuldade para criar.

O Flamengo chegou a assustar aos 45 minutos. Após cobrança de falta de Arrascaeta, Freytes afastou parcialmente e Léo Pereira tentou cabeceio por cobertura. Fábio recuou e segurou a bola sobre a linha.

No entanto, o primeiro tempo terminou sem gols no Maracanã.

Na volta do intervalo, o Fluminense quase abriu o placar aos três minutos. Lucho Acosta tabelou com Hércules e finalizou de dentro da área, mas Rossi fez defesa e espalmou.

O jogo teve mais momentos de tensão na segunda etapa.

A partida também teve atendimento médico após choque de cabeça entre John Kennedy, Léo Ortiz e Léo Pereira. Os jogadores foram atendidos no gramado e o jogo ficou paralisado.

Com o empate no tempo normal, a decisão do título ficou encaminhada para a disputa por pênaltis no Maracanã.

Nas cobranças, o Flamengo levou a melhor e confirmou a vitória diante do rival no Maracanã.

Com o resultado, o clube conquistou mais um título do Campeonato Carioca e ampliou sua lista de conquistas estaduais.

Estreia de Jardim

O Fluminense chegou à decisão após fazer a melhor campanha da primeira fase e conquistar a Taça Guanabara. Apesar da campanha superior, o Tricolor não teve vantagem no confronto decisivo.

Na fase de grupos, o Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1. Serna e John Kennedy marcaram para o Tricolor, enquanto Everton Cebolinha fez o gol do Rubro-Negro.

O clássico também marcou a estreia do técnico Leonardo Jardim no comando do Flamengo. O treinador português assumiu a equipe recentemente e poderia conquistar um título já em sua primeira partida pelo clube.

Pelo lado do Fluminense, Luis Zubeldía também buscava seu primeiro troféu no futebol brasileiro. Em passagem anterior pelo São Paulo, entre 2024 e 2025, o treinador não conquistou títulos.

(*) Com informações da CNN Brasil