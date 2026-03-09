Crime

Quatro homens e um adolescente foram presos

Um vídeo divulgado, neste domingo (08/03), pelo Fantástico, na TV Globo, mostra o momento em que os suspeitos de participarem de um estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos, no dia 31 de janeiro, em Copacabana, zona Sul do Rio de Janeiro, comemoram o crime. As imagens flagram o grupo dentro de um elevador, logo após a violência, rindo da situação. Um dos rapazes chega a dizer com frieza: “A mãe de alguém teve que chorar, porque as nossas mães hoje…”.

A investigação da Polícia Civil aponta que a vítima caiu em uma emboscada planejada por um adolescente, também de 17 anos. Ele convidou a menina para um apartamento sob o pretexto de um encontro, mas ao chegar ao local ela foi trancada no quarto e violentada por mais quatro homens.

A mãe e o irmão da vítima relataram ao programa Fantástico que encontraram manchas roxas que se espalhavam das axilas até as coxas da adolescente. Após o relato da jovem e a constatação das agressões, a polícia iniciou as buscas pelos criminosos.

Prisão

Vitor Hugo Simonin (18), Bruno Felipe dos Santos Alegretti (18), Matheus Veríssimo Zoel Martins (19) e João Gabriel Xavier Bertho (19) se entregaram para a Policia Civil do RJ entre terça (03) e quarta-feira (04) da última semana. Na sexta-feira (06), os agentes apreenderam o adolescente de 17 anos que atraiu a vítima. Para o delegado Ângelo Lages, da 12ª DP (Copacabana), o menor de idade foi “a mente por trás” de todo o plano.

Veja vídeo:

Vídeo mostra momento em que suspeitos comemoram estupro coletivo no RJ: 'A mãe de alguém teve que chorar' pic.twitter.com/irleMaC69N — Portal Em Tempo (@portalemtempo) March 9, 2026

Leia mais

Último foragido por estupro coletivo se entrega no RJ

Subsecretário do RJ é exonerado após filho se envolver em estupro coletivo