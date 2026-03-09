Cobrança

Amauri Gomes denuncia buracos e pavimentação irregular após obras da concessionária e pede esclarecimentos ao diretor-presidente.

Manaus (AM) – O vereador Amauri Gomes (UB) anunciou nesta segunda-feira (9) que vai apresentar um requerimento para convocar o diretor-presidente da concessionária Águas de Manaus, Pedro Augusto Freitas. O objetivo é prestar esclarecimentos sobre a falta de abastecimento de água e a má qualidade do recapeamento asfáltico em vias da capital.

Pavimento irregular após obras da concessionária

O requerimento do vereador surge devido aos problemas de recapeamento em ruas onde a Águas de Manaus implantou novas redes de esgoto e realiza serviços diariamente. Segundo Amauri Gomes, o pavimento apresenta fissuras, afundamentos e recomposição inadequada, afetando principalmente bairros da zona Leste, como o Jorge Teixeira.

“Estamos enfrentando um grande problema. Já protocolamos diversos requerimentos para tapar buracos deixados pela Águas de Manaus, que está acabando com a cidade. O bairro Jorge Teixeira parece um queijo suíço, ou um local onde passou uma guerra. Recebo denúncias diárias sobre serviço mal feito, buracos não tapados e falta de água”, afirmou o vereador.

Convocação do diretor da concessionária

O parlamentar reforçou a necessidade de convocar o diretor-presidente para ouvir explicações sobre os serviços realizados. “Quero escutar da boca dele o que estão fazendo com a cidade de Manaus e por que estão deixando as ruas destruídas dessa forma. Serviço porco, serviço meia boca no meio da rua. A prefeitura precisa cobrar e se posicionar, algo que não vejo por parte da Secretaria de Infraestrutura”, completou.

Multa de R$ 511,5 mil em 2025

Em 2025, a Águas de Manaus recebeu multa de R$ 511,5 mil por falhas no asfalto em diversos bairros da capital. Mesmo após notificações, a concessionária não realizou os reparos necessários. A falta de correções impacta diretamente a mobilidade urbana, além de gerar reclamações de moradores e comerciantes.

Pressão por serviços de qualidade

O requerimento de Amauri Gomes busca garantir que os serviços da concessionária respeitem os padrões técnicos e de qualidade, evitando novos prejuízos à população. A expectativa é que a convocação do diretor-presidente abra espaço para soluções e providências urgentes em Manaus.

