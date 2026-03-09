Camisa 10

Craque desfalca Peixe contra Mirassol pelo Brasileirão Série A

O Santos anunciou nesta segunda-feira (9) que Neymar será desfalque na partida contra o Mirassol. O jogo ocorre nesta terça-feira (10), às 20h30 (de Manaus), no interior de São Paulo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar da ausência do camisa 10, a partida contará com a presença do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.

Ancelotti acompanha o jogo

Na manhã desta segunda-feira (9), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que Carlo Ancelotti estará no estádio para acompanhar a partida.

A presença do treinador ocorre às vésperas da convocação da Seleção Brasileira para amistosos nos Estados Unidos. A lista será anunciada na próxima segunda-feira (16), às 14h30 (horário de Manaus), no Rio de Janeiro.

Mesmo com a confirmação de Neymar como desfalque, a CBF decidiu manter a viagem do técnico italiano. A informação foi apurada pela reportagem do Lance.

Santos explica ausência de Neymar

O Santos divulgou nota oficial para explicar a ausência do jogador na partida contra o Mirassol.

Confira a nota oficial do Santos:

O meia-atacante Neymar Júnior treinou normalmente na manhã desta segunda-feira (9). Seguindo programação de controle de carga, o atleta não ficará à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para a partida do Santos FC contra o Mirassol, nesta terça-feira (10).

Intensificando os trabalhos musculares, Neymar Jr treinará normalmente nesta terça (10) com os atletas não relacionados, no CT Rei Pelé. O meia-atacante ficará à disposição para o clássico contra o Corinthians, no próximo domingo (15), na Vila Belmiro.

Neymar pode voltar no clássico

Segundo o clube, Neymar seguirá o cronograma físico e deve retornar ao time no clássico contra o Corinthians, no domingo (15), na Vila Belmiro.

Enquanto isso, o jogador treinará com os atletas que não foram relacionados para a partida desta terça-feira no CT Rei Pelé.

*Com informações do Lance

