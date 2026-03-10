Seleção

Programa oferece 229 vagas com bolsa de R$ 2.100 para professores da rede pública.

Manaus (AM) – A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar divulgou nesta terça-feira (10/03) o resultado final da seleção suplementar de professores bolsistas para o programa Bolsa Mais Professores, iniciativa do Ministério da Educação (MEC) voltada ao fortalecimento da docência e à permanência de profissionais em escolas com maior necessidade de professores.

Ao todo, estão disponíveis 229 vagas, com bolsa mensal de R$ 2.100 pelo período de 24 meses. A lista com o nome dos candidatos selecionados pode ser acessada pelo link: https://bit.ly/bolsamaisprofessoresam.

Estrutura do programa

O programa promove a qualificação profissional dos docentes por meio de uma pós-graduação em nível de especialização. Durante esse período, o professor selecionado recebe a bolsa paga pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), que se soma ao salário já garantido pela Secretaria de Educação. A iniciativa visa estimular a formação continuada e valorizar o trabalho docente na rede pública.

A gerente de Articulações e Desenvolvimento Profissional da Secretaria de Educação, Darle Teixeira, ponto focal do programa junto ao MEC, orientou os professores selecionados:

“Fiquem atentos aos e-mails e telefones cadastrados no processo de inscrição, pois a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul entrará em contato para informar os próximos passos da matrícula.”

Foco em escolas do interior

Um dos destaques do programa é o atendimento a escolas do interior do estado. Das 100 escolas estaduais elegíveis pelo MEC, apenas quatro estão em Manaus. As demais estão distribuídas em municípios como Alvarães, Amaturá, Anamã, Atalaia do Norte, Autazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Borba, Carauari, Careiro da Várzea, Codajás, Eirunepé, Envira, Fonte Boa, Guajará, Humaitá, Ipixuna, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Japurá, Jutaí, Lábrea e Manacapuru.

A proposta é fortalecer o quadro de professores nessas regiões, reduzindo a rotatividade e garantindo maior estabilidade pedagógica para as comunidades escolares.

Vagas suplementares

As 229 vagas desta etapa fazem parte de uma seleção suplementar. No primeiro processo seletivo, foram disponibilizadas 688 vagas, das quais restaram 229 não preenchidas, motivando a abertura desta nova chamada para completar o quadro de bolsistas do programa.

A expectativa da Secretaria de Educação é ampliar o alcance da política de valorização docente, garantindo que mais escolas elegíveis contem com professores participantes da iniciativa.

