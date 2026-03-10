Valorização

Deputado estadual é autor do indicativo para a criação da Secretaria de Pesca e Aquicultura (Sepa)

Incentivador do setor pesqueiro, o deputado estadual João Luiz (Republicanos) investiu no segmento mais de R$ 2,8 milhões em emendas parlamentares. No aniversário de um ano da Secretaria de Estado de Pesca e Aquicultura (Sepa), o parlamentar anunciou que, em 2026, destinará mais recursos para homens e mulheres dos rios.

João Luiz ressaltou a importância de investir nos profissionais que levam à mesa dos amazonenses peixes de qualidade e com preços mais acessíveis do que os praticados por empresas e supermercados, tanto na capital quanto no interior.

“Sabemos da importância dos pescadores para a nossa economia. Eles também são responsáveis por levar às nossas mesas alimento acessível para a população. Por conta da relevância desse profissional para o nosso estado, destinamos emendas parlamentares para esse setor tão importante do Amazonas”, afirmou o deputado.

O vereador de Itacoatiara, Moisés Formigueiro, afirma que a criação da Sepa foi um ganho para os trabalhadores que vivem da pesca no Amazonas, sejam pescadores ou piscicultores. Segundo ele, em um ano a secretaria já realizou diversas ações em benefício dos pescadores e produtores de peixes.

“A secretaria tem um papel fundamental no incentivo e no fomento da piscicultura e da pesca no município de Itacoatiara e também em todo o Amazonas. Hoje temos uma secretaria que trabalha pelos homens e mulheres muitas vezes invisíveis do nosso estado, ajudando com a entrega de alevinos e com a oferta de ração a preços mais acessíveis para os produtores”, disse o vereador Moisés Formigueiro.

Indicativo

O deputado estadual João Luiz é autor do indicativo para a criação da Secretaria de Pesca e Aquicultura (Sepa).

A Secretaria de Estado de Pesca e Aquicultura (Sepa) do Amazonas foi criada oficialmente em março de 2025 pelo governador Wilson Lima, após a aprovação do Projeto de Lei nº 56/2025 pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Antes da criação como secretaria autônoma, a gestão do setor era realizada pela Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura, estrutura vinculada à Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror).

(*) Com informações da assessoria