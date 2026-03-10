Edital

Inscrições gratuitas vão de 11 a 13 de março; salário é de R$ 4.700 para 30h/semana.

Manaus (AM) – A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) lançaram, nesta terça-feira (10/03), o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 002/2026, com 36 vagas para o cargo de fisioterapeuta. O objetivo é reforçar o quadro de profissionais para atuação no Hospital do Sangue Idenir de Araújo Rodrigues, em Manaus.

O PSS será realizado em regime temporário, com formação de cadastro reserva. O edital completo traz detalhes sobre requisitos, atribuições e critérios de avaliação.

Contratação e salário

Segundo a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, a contratação vai potencializar o atendimento do Hospital do Sangue, principalmente na fisioterapia ambulatorial.

“Fizemos um redimensionamento da necessidade, considerando um ambulatório potente que vamos colocar para funcionar, o que demandou um maior número de fisioterapeutas para compor a equipe”, afirmou a secretária.

O salário para o cargo é de R$ 4.700, com carga horária de 30 horas semanais.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site oficial da Fundação Hemoam (https://hemoam.am.gov.br/), entre 11 e 13 de março de 2026, das 0h à 23h56 (horário de Manaus). Os candidatos devem preencher a ficha de inscrição e anexar os documentos exigidos no edital, em formato PDF.

Cronograma do PSS

Publicação do Edital: 10 de março de 2026

10 de março de 2026 Inscrições: 11 a 13 de março de 2026

11 a 13 de março de 2026 Análise Documental: 16 a 18 de março de 2026

16 a 18 de março de 2026 Resultado Preliminar: 19 de março de 2026

19 de março de 2026 Prazo para Recursos: 20 a 21 de março de 2026

20 a 21 de março de 2026 Resultado Final: 25 de março de 2026

25 de março de 2026 Entrega de documentação: 27 de março de 2026

