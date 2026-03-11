IMMU

IMMU realiza fiscalização na avenida Mário Ypiranga e autua veículos pesados por descumprirem normas.

Manaus (AM) – Uma operação do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) multou 24 caminhões e veículos pesados por descumprirem as restrições de horário e peso na avenida Mário Ypiranga Monteiro, na zona Centro-Sul da capital.

A ação ocorreu nesta quarta-feira (11/3) e faz parte das medidas de fiscalização da Zona Máxima de Restrição, que limita a circulação de veículos pesados em horários estratégicos para garantir mais segurança e organização no trânsito.

Objetivo da operação

De acordo com o diretor de Operações de Trânsito do IMMU, Stanley Ventilari, a operação visa reforçar o cumprimento das normas e preservar a fluidez em um dos principais corredores viários da cidade.

“Precisamos reforçar o monitoramento e proporcionar maior segurança viária e ordenamento urbano. A avenida Mário Ypiranga Monteiro é estratégica para o fluxo de tráfego em Manaus, e é fundamental que as regras sejam respeitadas para a segurança de todos”, destacou Ventilari.

Regras da Zona Máxima

As restrições determinam que:

Veículos com Peso Bruto Total (PBT) acima de 8 toneladas não podem circular entre 6h e 9h e 17h e 20h .

acima de 8 toneladas não podem circular entre e . Caminhões com PBT superior a 16 toneladas têm restrição entre 9h e 17h, de segunda a sexta-feira.

O objetivo é reduzir congestionamentos nos horários de pico e preservar a estrutura do pavimento das vias.

Autorização especial de tráfego

Quando necessária, a circulação fora dos horários permitidos depende de Autorização Especial de Tráfego (AET), solicitada no setor de atendimento do IMMU, na avenida Urucará, nº 1.180, bairro Cachoeirinha, das 8h às 14h. A diretoria de Engenharia avalia a viabilidade antes de conceder a autorização.

Estratégia de mobilidade urbana

A prefeitura reforça que ações como essa integram medidas de ordenamento urbano e melhoria da mobilidade, garantindo mais segurança e melhor circulação nas principais vias de Manaus.

