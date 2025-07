IMMU intensifica combate ao transporte irregular em Manaus

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e com apoio da Guarda Municipal, reforçou nesta semana a operação “Transporte Legal”. A ação ocorreu em importantes vias das zonas Norte, Leste, Oeste e Centro da cidade, com foco na fiscalização de veículos irregulares.

Avenidas e zonas com fiscalização reforçada

As ações foram realizadas nas avenidas Margarita, do Turismo e Autaz Mirim, além do Centro de Manaus. O objetivo foi combater diferentes modalidades de transporte clandestino, que oferecem riscos à segurança dos passageiros.

Mais de 300 veículos abordados em uma semana

Durante as fiscalizações, as equipes do IMMU realizaram 302 abordagens, que resultaram em:

16 autuações

7 apreensões

Entre as principais irregularidades estavam:

Motoristas sem CNH ou com CNH vencida

Pneus carecas e limpadores de para-brisa inoperantes

CRLV vencido

Veículos sem cadastro ou vistoria do IMMU

Fiscalização no Centro mira transporte por aplicativo e táxis

No Centro da cidade, os fiscais atuaram em táxis, carros de aplicativo e transporte complementar executivo, garantindo que todos estejam credenciados e cumpram as exigências legais para circular.

Transporte legal é mais seguro para todos

O chefe da Divisão de Fiscalização de Transporte do IMMU, Wladir Sousa, reforçou a importância da ação:

“Nosso objetivo é garantir segurança, legalidade e qualidade no transporte. Quando a população utiliza o transporte regular, ela está contribuindo para um sistema mais seguro e eficiente. O transporte clandestino, além de ilegal, oferece sérios riscos, já que os veículos não passam por vistorias e os condutores, muitas vezes, não são habilitados para esse tipo de serviço”.

População pode denunciar transporte clandestino

O IMMU orienta que a população evite utilizar veículos clandestinos e colabore com o trabalho de fiscalização. Irregularidades podem ser denunciadas pelos canais oficiais da Prefeitura de Manaus.

“Essa presença do IMMU nas ruas é fundamental. A gente que usa o transporte todo dia precisa sentir segurança. Saber que tem fiscalização ajuda a manter tudo certo”, disse José Raimundo de Lima, morador da Zona Norte e usuário do transporte alternativo.

Operações continuam em outras regiões da cidade

A operação “Transporte Legal” continuará sendo realizada em diferentes regiões da cidade, com o intuito de coibir irregularidades, organizar o sistema e proteger os usuários.

