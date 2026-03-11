Programa social

Sistema do Simhab já conta com mais de 220 mil famílias inscritas; prazo vai até 29 de maio.

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), registrou 35 mil novos cadastros no primeiro dia da reabertura das inscrições para o programa federal “Minha Casa, Minha Vida”, realizada nesta quarta-feira (11) pelo Sistema Municipal de Habitação (Simhab). Com isso, o banco de dados do programa já conta com mais de 220 mil famílias inscritas no município.

Política habitacional e importância do programa

A reabertura marca uma nova etapa na política habitacional da gestão do prefeito David Almeida, que tem no Minha Casa, Minha Vida um dos principais eixos de transformação social. O programa beneficia milhares de famílias manauaras que aguardavam a oportunidade de conquistar a casa própria.

“O número de cadastros realizados no primeiro dia mostra a confiança da população no programa e na gestão do prefeito. Orientamos as famílias a realizarem sua inscrição com calma pelo site, sem filas. O caminho para a casa própria começa com um cadastro e este caminho está aberto para todos”, afirmou o secretário Jesus Alves.

Como se inscrever

A Semhaf recomenda que as inscrições sejam feitas preferencialmente pelo site oficial do Simhab (www.simhab.manaus.am.gov.br), usando computador ou celular, evitando deslocamentos e aglomerações na sede da secretaria.

Depoimentos de beneficiários

“Eu já estava esperando essa reabertura há meses. Fiz meu cadastro na secretaria e foi bem simples. Agora é torcer para que meu nome saia na lista”, disse Luciana Ferreira, moradora do bairro Jorge Teixeira.

“Quando soube que o sistema abriu de novo, meu coração disparou. Quero muito conseguir minha casa, é um sonho antigo”, afirmou Marinês Souza, moradora do bairro Compensa.

Prazo para inscrições

O prazo para novas inscrições vai até 29 de maio, garantindo que todos tenham tempo suficiente para se cadastrar com tranquilidade.

Atualização de dados e CPFs já cadastrados

Famílias já inscritas que precisam atualizar dados cadastrais ou cujo CPF aparece como já cadastrado devem aguardar até 25 de março, quando a Semhaf começará a atender esse tipo de serviço. O período inicial está reservado para processamento das novas inscrições.

Lista dos primeiros contemplados

A divulgação da lista dos primeiros contemplados está prevista para o Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta-feira, 13/3. A seleção está sendo finalizada pela Caixa Econômica Federal, que analisa documentos, aprova financiamentos e viabiliza a entrega dos imóveis.

A entrega das primeiras unidades habitacionais está programada para o dia 24/3, em cerimônia que celebrará o sonho da casa própria para centenas de famílias manauaras.

Leia mais:

Programa habitacional Minha Casa, Minha Vida amplia faixas e valores