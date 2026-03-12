Acidente

Vítima voltava para casa após sair para comprar remédios na zona Sul da capital

Fernando Gabriel Lima Carvalho, 19 anos, morreu após perder o controle da motocicleta e bater contra um poste na noite de quarta-feira (11/03), na avenida Ministro Mário Andreazza, no bairro Distrito Industrial, zona Sul de Manaus.

A vítima pilotava uma motocicleta Honda Fan 160 Start quando, por motivos ainda investigados, perdeu o controle do veículo.

Segundo informações preliminares, a moto primeiro bateu na sarjeta da rua. Em seguida, Fernando acabou colidindo contra um poste de iluminação pública. Com o impacto da batida, o corpo do jovem foi arremessado a cerca de 100 metros de distância.

Familiares relataram que o rapaz havia saído de casa, na comunidade Parque Mauá, para comprar remédios e estava retornando quando o acidente aconteceu.

Pessoas que estavam no local tentaram reanimar o jovem realizando manobras de ressuscitação. No entanto, as equipes de emergência confirmaram a morte ao chegar ao local, devido à gravidade dos ferimentos, entre eles um traumatismo craniano.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). As circunstâncias do acidente devem ser investigadas.

