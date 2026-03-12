Política

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se encontrou com a líder da oposição venezuelana María Corina Machado na quarta-feira (11/03), durante a cerimônia de posse do novo presidente do Chile, José Antonio Kast.

O encontro foi informal durante o evento, que reuniu autoridades e representantes políticos de diferentes países. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o senador parabenizou Machado pelo prêmio recebido no ano passado e afirmou que ela é uma inspiração.

Durante a breve conversa, Flávio também mencionou a importância de buscar justiça para Brasil e Venezuela. Em resposta, a líder venezuelana destacou a necessidade de defender a justiça e a democracia nos dois países.

