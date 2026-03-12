Câmara dos Deputados

Senadora questiona escolha para presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher; deputada responde às críticas

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) criticou a indicação da deputada Erika Hilton (PSOL-SP) para assumir a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados.

A declaração ocorreu durante pronunciamento no plenário do Senado Federal do Brasil.

No discurso, a parlamentar manifestou oposição à possibilidade de Erika Hilton, que é uma mulher transexual, comandar o colegiado. Segundo Damares, a situação poderia representar, em sua avaliação, a perda de espaços historicamente conquistados por mulheres.

“Eu não posso permitir que um movimento no Brasil queira me tirar, inclusive, o direito de eu falar na tribuna que eu sou mulher. Eu sou mulher, eu nasci mulher e ninguém vai tirar o meu direito de falar que eu sou mulher”, declarou a senadora.

Senadora diz apoiar pautas da população trans

Apesar das críticas, Damares afirmou que apoia pautas relacionadas à população trans. Além disso, reconheceu a importância de existirem espaços de defesa para essa comunidade.

Ainda assim, a senadora reforçou que considera fundamental a presença de mulheres em instâncias institucionais voltadas às discussões sobre direitos femininos.

“Mas esses nossos espaços que nós conquistamos por anos ainda precisam ser ocupados por nós, mulheres. Nós temos muita coisa para fazer ainda na pauta feminina”, disse.

Erika Hilton responde às críticas

Em resposta às declarações, Erika Hilton afirmou que a indicação representa um marco e reagiu às críticas recebidas.

“Eu fiz história. Os que estão incomodados podem espernear e latir”, declarou a deputada.

Em outra manifestação, ela também afirmou: “Eu sou a presidenta da Comissão das Mulheres”, ao rebater ataques transfóbicos.

Comissão da Mulher deve ter nova presidência

A presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher deve ser assumida por Erika Hilton após indicação do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), realizada no fim de fevereiro.

O colegiado da Câmara dos Deputados do Brasil é responsável por discutir propostas relacionadas à proteção e à promoção dos direitos das mulheres. Além disso, acompanha políticas públicas voltadas à igualdade de gênero.