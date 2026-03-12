Ministério Público

Deputada acionou o Ministério Público de São Paulo após declarações do apresentador do SBT sobre sua identidade de gênero

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) solicitou nesta quinta-feira (12) que o Grupo Especial de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância do Ministério Público de São Paulo (MPSP) investigue o apresentador Carlos Roberto Massa, conhecido como Ratinho, por suspeita de transfobia.

O pedido ocorreu após declarações do apresentador durante um programa exibido no SBT.

Declarações sobre presidência de comissão na Câmara

A parlamentar encaminhou um ofício ao MPSP depois que Ratinho comentou a eleição de Erika Hilton para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados.

Durante o programa, o apresentador afirmou que Erika “não era mulher, era trans”. Além disso, disse que a escolha para o cargo deveria ser de uma mulher cisgênero.

Na mesma fala, Ratinho também declarou que “mulher para ser mulher tem que ter útero”.

Representação cita desqualificação política

No documento enviado ao Ministério Público, Erika Hilton argumentou que Ratinho utilizou sua identidade de gênero como um “elemento central” para desqualificar sua atuação política.

“A narrativa construída pelo apresentador baseia-se na repetição de afirmações destinadas a negar a condição feminina da parlamentar e a sustentar que mulheres trans não poderiam ser consideradas mulheres para fins de participação em espaços institucionais voltados à defesa dos direitos das mulheres”, dizia trecho da representação.

Segundo a deputada, as falas ultrapassaram os limites da liberdade de expressão. Além disso, ela afirma que as declarações configuram discriminação.

Pedido de inquérito policial

Diante das declarações, Erika Hilton pediu a instauração de inquérito policial contra Ratinho.

Além disso, a parlamentar solicitou que o apresentador responda pelos crimes de transfobia, violência de gênero, violência política de gênero e injúria transfóbica.

SBT se posiciona sobre as declarações

Em nota, o SBT afirmou que as declarações de Ratinho não representam a posição da emissora. Além disso, a empresa declarou que repudia qualquer tipo de discriminação ou preconceito.

“As declarações do apresentador Ratinho, expressadas ao vivo ontem em seu programa, não representam a opinião da emissora e estão sendo analisadas pela direção da empresa, que tratará do tema internamente a fim de que nossos valores sejam respeitados por todos os colaboradores”, finaliza o comunicado.

(*) Com informações da CNN Brasil

