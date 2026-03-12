CGE-AM

Portaria reorganiza comissão do certame e prepara lançamento do edital ainda em 2026

O governador Wilson Lima anunciou nesta quinta-feira (12/03) que realizará um concurso público para a Controladoria-Geral do Estado do Amazonas (CGE-AM). Ele formalizou a medida por meio da Portaria Conjunta nº 001/2026, publicada pela Casa Civil e pela CGE-AM. O anúncio ocorreu durante a entrega do Prêmio da Qualidade do Sistema de Gestão, na sede do governo.

“A partir de agora estão validados todos os procedimentos que fizeram até aqui. Logo a gente vai anunciar o lançamento do edital, número de vagas e também os cargos que serão disponibilizados. Esse é mais um passo importante para que a gente possa fortalecer a Controladoria-Geral do Estado”, destacou o governador, sobre a medida que permite a preparação do certame para lançamento nos próximos meses.

Edital previsto e reforço de servidores

O Governo do Estado prevê que o edital do concurso será lançado ainda no primeiro semestre de 2026, com aplicação das provas até o final do ano. O certame vai reforçar o quadro de servidores da Controladoria-Geral do Estado, órgão que realiza auditoria, fiscalização e garante transparência na administração pública estadual.

“Esse passo será para fortalecer a autonomia da instituição perante as demais unidades gestoras e, também, perante as relações interinstitucionais com demais órgãos. Hoje foi publicada uma portaria da comissão interna do primeiro concurso de auditores da Controladoria Geral do Estado do Amazonas. Esta comissão terá a incumbência de coordenar os trabalhos internos do andamento do concurso, da realização do concurso”, enfatizou o controlador-geral do Estado, Jeibson Justiniano.

Prêmio da Qualidade do Sistema de Gestão

O governador Wilson Lima e o vice-governador Tadeu de Souza participaram da cerimônia de entrega dos Selos do Prêmio da Qualidade do Sistema de Gestão, promovido pelo Governo do Amazonas via CGE-AM. O evento reconheceu o desempenho de mais de 80 unidades gestoras e destacou avanços em transparência, controle interno e ouvidoria.

Além disso, o Amazonas acumula reconhecimento nacional em transparência. O estado conquistou por três anos consecutivos o Selo Diamante do Programa Nacional de Transparência Pública. Em 2025, alcançou o primeiro lugar no ranking nacional, avaliação realizada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil.

A premiação integra uma política de fortalecimento da governança pública, com mais de 80 unidades reconhecidas e 12 órgãos estaduais recebendo o Selo Diamante por desempenho máximo em controle interno, transparência e ouvidoria.

Leia mais: