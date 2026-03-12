Defesa Civil

Defesa Civil registrou 10 ocorrências em diferentes zonas da cidade após temporal desta quinta-feira.

Manaus (AM) – A forte chuva que atingiu Manaus nesta quinta-feira (12) causou alagamentos, risco de desabamento e outros transtornos em diferentes áreas da cidade. Ao todo, foram registradas 10 ocorrências relacionadas ao temporal, segundo a Prefeitura de Manaus.

Os registros foram feitos pelo Disque 199, canal de atendimento direto da Defesa Civil que funciona 24 horas e é operado pelo Centro de Cooperação da Cidade (CCC).

As solicitações foram encaminhadas para equipes da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), que atuam em campo para atender as áreas afetadas.

Ocorrências em várias zonas da cidade

Entre os registros relacionados às chuvas intensas estão:

Dois alagamentos na zona Norte

na zona Norte Um risco de desabamento na zona Oeste

na zona Oeste Um risco de desabamento e um risco de tombamento de estrutura na zona Leste

e na zona Leste Na zona Sul foram registrados um risco de desabamento, um bueiro aberto, duas solicitações de vistoria e uma erosão

As equipes da Defesa Civil seguem monitorando as áreas afetadas e realizando vistorias para avaliar os riscos estruturais.

Atendimento da Defesa Civil

Em casos de emergência provocados por chuvas ou outros desastres, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199, que funciona 24 horas.

De acordo com a prefeitura, o sistema atmosférico é dinâmico e as condições climáticas seguem sendo acompanhadas para novas atualizações, caso ocorram mudanças significativas.

Orientações durante o mau tempo

A recomendação é que moradores evitem áreas alagadas e redobrem a atenção no trânsito. Motoristas devem reduzir a velocidade e manter distância segura de outros veículos ao trafegar em vias com acúmulo de água.

Também é importante evitar o acúmulo de água parada nas residências, medida que ajuda a prevenir a proliferação de mosquitos transmissores de doenças.

