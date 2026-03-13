Amazonas

Manaus (AM) – A cunhã-poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira, negou nas redes sociais, na noite de quarta-feira (11), que pretende disputar o cargo de governadora do Amazonas nas eleições deste ano. A declaração foi feita após questionamento de uma seguidora.

O posicionamento surgiu depois de rumores que circularam nas redes sociais sobre uma possível articulação política envolvendo o nome da influenciadora. Entre as especulações, estava a possibilidade de filiação ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB) para disputar uma vaga de deputada federal nas eleições de 2026. Isabelle, no entanto, não comentou essa hipótese e respondeu apenas sobre a possibilidade de concorrer ao governo estadual.

“Não, eu não venho candidata a governadora do estado, mas torço muito pelo protagonismo feminino na política pelo Amazonas. Nós temos as mesmas qualificações e capacidade. Muitas vezes trabalhamos até mais que os homens, além de sermos maioria do eleitorado”, disse.

Baixa representação feminina na política

Ao comentar o tema, Isabelle também destacou a baixa representatividade de mulheres nos espaços de poder no Amazonas.

“O Amazonas nunca teve uma governadora e Manaus nunca teve uma prefeita mulher. Há muitos anos também não temos uma senadora mulher, desde a ex-senadora Vanessa Grazziotin. Não temos nenhuma deputada federal mulher e seguimos sendo minoria tanto na Câmara Municipal de Manaus quanto na Assembleia Legislativa. Por isso acredito que o Amazonas ainda tem muito a ganhar com o olhar feminino na política, porque nada como uma mulher para ajudar a organizar a casa e contribuir para que o nosso estado prospere cada vez mais, dando orgulho a todas as famílias amazonenses”, afirmou.

Na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), atualmente cinco deputadas exercem mandato: Alessandra Campelo, Mayara Pinheiro, Débora Menezes, Mayra Dias e Professora Jacqueline. Juntas, elas ocupam 5 das 24 cadeiras do parlamento estadual, formando a maior bancada feminina da história da Casa.

O grupo também conta com a representatividade de Joana Darc, que atualmente está licenciada do mandato para comandar a Secretaria de Estado de Proteção Animal.

No âmbito municipal, a presença feminina é ainda menor. Na Câmara Municipal de Manaus (CMM), apenas duas vereadoras exercem mandato: Thaysa Lippy e Yomara Lins.

Em um parlamento composto por 41 vereadores, o número reduzido evidencia o desafio da participação feminina na política local, mesmo em uma cidade com mais de 2,3 milhões de habitantes.

Mulheres são maioria do eleitorado

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que 51% do eleitorado do Amazonas é formado por mulheres, enquanto os homens representam 49%.

Apesar disso, essa predominância nas urnas ainda não se reflete de forma proporcional nos cargos de representação política no estado.

